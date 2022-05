Wohnraum: Pläne in Memmingerberg geraten ins Stocken

Das Interesse an Bauplätzen ist in Memmingerberg groß. Der Gemeinderat hat dafür vier Gebiete im Fokus. Doch nicht alle Grundstücksbesitzer machen mit.

14.05.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Bauplätze sind in der Region sehr begehrt. Viele Kommunen können der großen Nachfrage allerdings nicht nachkommen und suchen händeringend nach einer Lösung. Oft fehlen die geeigneten Flächen, zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft eine große Lücke. Auch in der Gemeinde Memmingerberg ist das Interesse an Grundstücken groß. „Die Zahl der Interessenten liegt im dreistelligen Bereich“, erklärt Bürgermeister Alwin Lichtensteiger. Allein schon wegen der Nähe zu Memmingen und der guten Infrastruktur ist Memmingerberg bei angehenden Häuslebauern sehr beliebt.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.