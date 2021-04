Ein Mann soll in der Wohnung seiner Ex-Freundin enormen Schaden angerichtet haben. Doch damit ist die Anklage vor dem Memminger Amtsgericht noch nicht zu Ende.

21.04.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Zumindest in einem Punkt sind sich vor dem Memminger Amtsgericht alle Beteiligten einig: Die Beziehung, die der Angeklagte und seine heutige Ex-Freundin fünf Jahre lang geführt haben, war absolut toxisch. „Die beiden waren wie Hund und Katze“, sagt die Mutter der jungen Frau als Zeugin. „Sie konnten nicht miteinander, aber auch nicht ohneeinander.“ Die Folge waren ständige Streits. Die eskalierten zuletzt so, dass der heute 34-Jährige zunächst in Handschellen im Gerichtssaal Platz nehmen musste.