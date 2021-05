Mönche planen 24 neue Wohnungen in historischem Gebäude

Neue Wohnungen in altem Gebäude: Benediktiner wollen in Ottobeuren historisches Gebäude sanieren und umbauen. 24 Wohneinheiten und eine Tiefgarage.

27.05.2021 | Stand: 17:35 Uhr

Die ehemalige Klosterökonomie soll saniert werden, es sollen 24 Wohnungen auf drei Etagen und eine Tiefgarage entstehen. Der Entwurf von Architekt Franz Arnold wurde im Bauausschuss der Marktgemeinde vorgestellt und einstimmig angenommen.

Der 60 Meter lange südliche Gebäudekomplex an der Luitpoldstraße 46 stammt aus dem Jahr 1720. Trotz Änderungen im Laufe der Jahre sei noch viel historische und tragende Substanz erhalten, etwa im Dachstuhl, bei Deckenbalken, Außenwänden und an einem Tennentorbogen.

Mitte 2019 hatte der Konvent der Benediktinerabtei als privater Eigentümer ein Nutzungskonzept für den südlichen Teil des Klosterhofes beschlossen. Nun sollen in Abstimmung mit dem Denkmalschutz in einem ersten Bauabschnitt die Wohnungen entstehen, ohne dabei die wesentliche Substanz zu verändern. Das historische Gebäude soll keine Anbauten wie zum Beispiel Balkone erhalten.

Der Dachbereich soll zwar genutzt, aber möglichst wenig gestört werden. Vielmehr sollen die historischen Tennentore, die an die barocke Symmetrie anknüpfen, wieder freigelegt und die Südfassade mit einem zentralen Tennentor und immer gleich großen Öffnungen für Fenster oder Loggien im Format der benachbarten Klostergebäude gestaltet werden. Auch die Herstellung des ursprünglichen Walmdachs im Westen zum 2014 errichteten Neubau hin ist geplant. Der Baubeginn ist für Februar 2022 vorgesehen, die Fertigstellung bis Dezember 2023.

Die Benediktiner betrachteten es als ihre Aufgabe, so Abt Johannes Schaber auf Nachfrage unserer Zeitung, in den sozialen und einkommensorientierten Wohnungsbau einzusteigen, um in Ottobeuren weiteren, dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Im Erd- und im Obergeschoss werden jeweils neun Wohnungen eingebaut, die über ein zentrales Treppenhaus mit Aufzug im Tennenbereich barrierefrei erschlossen werden. Die sechs im Dachstuhl geplanten Wohnungen sollen frei vermietet werden.

Der Ausbau stehe laut Abt aber auch im eigenen Interesse des Konvents. Entgegen der verbreiteten Meinung, die Mönche würden von der Kirchensteuer leben, bestehen die Einnahmen des Konvents ausschließlich aus dem, was die Mönche selbst erwirtschaften: „Wir erhalten keinen Cent aus Kirchensteuereinnahmen. Weil der Konvent jedoch kleiner und älter wird und damit die Gehälter zurückgehen, der laufende Betrieb aber finanziell gestemmt werden muss, arbeite ich mit meinen Beratern seit 2017 an einem Finanzkonzept.“

Es gelte für die Zukunft des Konvents, seine vielfältigen Aufgaben und derzeit 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzusorgen. Dazu gehörten die Betreibung der Klosteranlage, seiner Gebäude, Flächen und Betriebe, Energiekosten, Gästehaus, Erwachsenenbildung, Klosterladen, Garten, Imkerei und die Gehälter der Angestellten.