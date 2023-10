Altehrwürdige Haus am Königsgraben in Memmingen soll saniert werden

Das Gebäude am Königsgraben Memmingen soll saniert und erweitert werden. Der Investor möchte Platz für eine Physiotherapie-Praxis und vier Wohnungen schaffen.

10.10.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Auf offene Ohren bei Verwaltung und Stadträten ist eine Bauvoranfrage gestoßen, die jetzt im Memminger Bauausschuss behandelt wurde. Ein Bauherr möchte ein Haus am Königsgraben sanieren und mit einem Anbau versehen.

In dem Gebäude mit der Nummer 46 sollen einmal eine Praxis für Physiotherapie sowie bis zu vier Wohnungen untergebracht werden.

Baureferat begrüßt Sanierungspläne am Königsgraben Memmingen

„Es ist zu begrüßen, dass jemand das Gebäude sanieren und somit erhalten möchte“, sagte Leitender Baudirektor Fabian Damm bei der Vorstellung des Vorhabens. Denn das Haus befinde sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand, so dass es auf längere Sicht zur Bauruine werden könnte. Nach Meinung der Verwaltung wäre das Bauprojekt genehmigungsfähig, sofern der Bauherr im weiteren Verlauf einen entsprechenden Bauantrag stellt. Schließlich orientiere sich der geplante Anbau am historischen Bestand und füge sich harmonisch in die nähere Umgebung ein.

Gibt es genügend Parkplätze?

Was die Zahl der Parkplätze anbelangt, müssen laut städtischer Satzung für die vier Wohnungen fünf Pkw-Stellplätze und für die Praxis 15 Parkplätze auf dem Grundstück nachgewiesen werden. Gemäß der vorliegenden Planung können auf dem Gelände aber nur sieben Stellplätze angelegt werden. Für die fehlenden acht Parkplätze besteht laut Damm aber die Möglichkeit, diese monetär abzulösen. Das wären insgesamt 72.000 Euro.

Bäume müssten fallen

Darüber hinaus muss der Bauherr im Falle einer Genehmigung weitere Auflagen erfüllen. So sollen auf dem Grundstück im Zuge der Baumaßnahmen eine Lärche und eine Birke gefällt werden. Wegen des grünen Charakters des Wallgrabens an dieser Stelle müssten laut Damm als Ausgleich drei Laubbäume mit einem Stammdurchmesser von mindestens 20 bis 25 Zentimeter gepflanzt werden. Zudem müssten die Büsche an der Grundstücksgrenze soweit wie möglich erhalten werden.