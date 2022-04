Wohnungsbau in Memmingen: Stuttgarter Architekten gewinnen Wettbewerb

Auf dem Grenzhofareal in Memmingen sollen gut 400 Wohnungen entstehen - und zwar für jeden Geldbeutel. Geplant ist ein Mix aus Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen.

09.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Der Bau von etwa 400 Wohnungen auf dem Grenzhof-Areal in Memmingen rückt näher. Als weiterer Schritt bei der Planung ist jetzt der Siegerentwurf eines Architektur-Wettbewerbs gekürt worden, den die Stadt Memmingen zusammen mit dem Projektentwickler I+R Wohnbau Lindau ausgelobt hatte. Der mit 29.000 Euro dotierte erste Preis geht an die „a+r Architekten GmbH“ in Stuttgart. Beratend zur Seite stand den Planern das Büro „Faktor Grün Landschaftsarchitekten“ aus Freiburg. Insgesamt waren 14 Wettbewerbsbeiträge eingereicht worden. Zur Jury gehörten neben auswärtigen Architekten auch der Oberbürgermeister sowie Vertreter des Stadtrats, der Verwaltung und des Projektentwicklers I+R.

