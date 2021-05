Wohnungsbau: Kommunen müssen mit Bauherren um Lösungen ringen

Einerseits herrscht Wohnungsmangel, andererseits sollen sich Mehrfamilienhäuser in ihre Umgebung einfügen.

Von Thomas Schwarz

27.05.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Es ist ein schwieriger Spagat, den Kommunen und Bauherren momentan machen müssen: Einerseits herrscht massiver Wohnungsmangel – vor allem bei den so genannten bezahlbaren Unterkünften. Andererseits müssen Bauherren und Bauträger schauen, dass sie trotz hoher Grundstückspreise und zunehmender Auflagen gewinnbringend arbeiten. Dieses Dilemma tritt beim Amendinger Fall anschaulich zutage: Wirtschaftlich wäre es, in die Höhe zu bauen und quasi jeden Quadratmeter des Areals zu nutzen. So würden mehr Wohnungen entstehen, von denen zumindest einige auch für „normale“ Mieter leistbar wären. Ein solches Gebäude wäre aber ein ziemlicher Klotz – den die Nachbarschaft zurecht aus und in ihrer Sicht nicht haben will.