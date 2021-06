Wohnungsdurchsuchung führt zu Drogenfund: Polizei beschlagnahmt Rauschgift

Die Polizei wird bei einer Wohnungsdurchsuchung fündig. Vier Personen im Alter von 19 bis 21 Jahren haben eine größere Menge unterschiedlicher Drogen in Besitz.

04.06.2021 | Stand: 12:48 Uhr

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Mindelheim haben Polizisten am Donnerstagabend eine größere Menge unterschiedlicher Drogen beschlagnahmt. Laut Polizeiangaben erhielten die Beamten vorab Informationen, dass in der Wohnung illegaler Weise Rauschgift konsumiert wird.

In der Wohnung traf die Polizei vier Personen im Alter von 19 bis 21 Jahren an, die alle bereits wegen Delikten gegen das Betäubungsmittelgesetzin in Erscheinung getreten waren.

Die Polizei Mindelheim ermittelt nun in diesem Fall.

