Greift die Stadt Memmingen zu sehr ins Eigentumsrecht von Hausbesitzern ein?

Die Besitzerin einer alten Stadtvilla in der Zeppelinstraße (rechts im Bild neben der Neuapostolischen Kirche) in Memmingen will das Gebäude abreißen lassen und durch einen Neubau ersetzen. Eine entsprechende Bauvoranfrage war der Auslöser dafür, dass die Stadt die Gebäude in diesem Bereich unter besonderen Schutz stellen will.