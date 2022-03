Wolfertschwenden bietet seine Festhalle als Notunterkunft an

Warum die Unterallgäuer Gemeinde so schnell reagiert hat und was das mit Bürgermeisterin Beate Ullrichs früherer Tätigkeit bei der Bundeswehr zu tun hat.

Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist groß: Nach Angaben des Unterallgäuer Landratsamts haben sich mittlerweile über 200 Privatpersonen gemeldet, die Flüchtlingen aus der Ukraine vorübergehend eine Bleibe zur Verfügung stellen wollen. Zudem haben drei Kommunen der Kreisbehörde Vorschläge für eine Erstaufnahmeeinrichtung in ihrem Ort unterbreitet. Eine von ihnen ist die Gemeinde Wolfertschwenden.

Bürgermeisterin von Wolfertschwenden: "Wir befinden uns in einer absoluten Notsituation"

„Wir befinden uns in einer absoluten Notsituation“, erklärt Bürgermeisterin Beate Ullrich. Daher hatte sie bereits vor dem Aufruf des Landratsamts mit ihren Stellvertretern und den Fraktionsvorsitzenden – auch auf Initiative des Gemeinderats Boris Amann – das Gespräch gesucht und die örtliche Turn- und Festhalle vorgeschlagen. Alle würden geschlossen hinter dieser Idee stehen. „Es kann ja nicht sein, dass die Menschen fast eine Weltreise auf sich nehmen müssen und dann in der Nacht bei uns auf der Straße stehen“, betont die Rathauschefin.

Lebensmittel für Flüchtlinge könnten vom Dorfladen in Wolfertschwenden bezogen werden

Die Festhalle sei für die Unterbringung der Flüchtlinge unter anderem deshalb gut geeignet, da sich im Anschluss das Vereinsheim mit Tischen und Stühlen befindet und auch eine Bewirtung möglich sei. „Dann müssen die Menschen das Essen nicht auf den Liegen zu sich nehmen.“ Die Lebensmittel könnten über den örtlichen Dorfladen bezogen werden. Anfang der Woche hatte Ullrich mit der Rektorin der benachbarten Schule gesprochen, da für die Zeit der Unterbringung der Flüchtlinge kein Schulsport in der Halle möglich wäre. Die Schülerinnen und Schüler könnten jedoch in einen anderen Raum ausweichen, erklärt die Rathauschefin.

Bürgermeisterin war früher bei der Bundeswehr für die Alarmierung und Mobilmachung zuständig

Bei der Organisation kommt Ullrich ihre frühere Tätigkeit am Bundeswehrstandort in Mittenwald zugute. Dort war sie für die Alarmierung und Mobilmachung für den zivilen Bereich zuständig – etwa im Verteidigungsfall, aber auch bei „Sicherheitsproblemen“. Als Beispiel nennt sie die Ereignisse rund um den 11. September 2001. „Ich weiß, wie so etwas abläuft.“ Daher habe sie vor Kurzem auch zwei zusätzliche Tanks für den Bauhof und die Feuerwehr organisiert.

Die Bürgermeisterin von Wolfertschwenden, Beate Ullrich, war früher am Bundeswehrstandort in Mittenwald tätig. Bild: Armin Schmid

Nach Angaben von Ullrich haben bereits Mitarbeiter des Landratsamts die Festhalle inspiziert. Denn letztlich entscheidet die Kreisbehörde, ob die Halle zur einer Erstaufnahmestelle wird. Auf Nachfrage erklärt das Landratsamt, dass diesbezüglich noch keine Entscheidung gefallen sei. Als mögliche Sammelunterkunft komme auch weiter das Impfzentrum in Bad Wörishofen infrage.

Landratsamt im Unterallgäu richtet Krisenstab ein

Unterdessen hat das Landratsamt Unterallgäu wegen des Kriegs in der Ukraine und der zu erwartenden Flüchtlinge in der Region einen Krisenstab eingerichtet, um die angebotenen Hilfen für Menschen aus der Ukraine zu koordinieren und sich auf weitere Flüchtlinge vorzubereiten. So hat der Kreis mittlerweile Informationen für Geflüchtete auf Deutsch und Englisch ins Internet eingestellt unter www.unterallgaeu.de/ukraine. Hier finden auch Menschen, die helfen wollen, weiterführende Informationen.

Dolmetscher und Pflegefamilien für junge Flüchtlinge werden benötigt

Derzeit sucht das Jugendamt am Landratsamt Menschen aus dem Landkreis, die bereit wären, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, meist Jugendliche, aus der Ukraine aufzunehmen. Voraussetzung ist: Ein Erziehungsberechtigter der Familie muss Zuhause sein, denn die Jugendlichen benötigen eine 24-Stunden-Betreuung. „Wir gehen davon aus, dass die Jugendlichen aufgrund der schlimmen Ereignisse in der Ukraine stark belastet und teils traumatisiert sind“, erklärt Jugendamtsleiterin Christine Keller in einer Pressemitteilung. Unklar sei derzeit, wie lange die Jugendlichen dann in den Familien bleiben. Wer ein Kind oder einen Jugendlichen aufnehmen könnte, kann sich per E-Mail an das Jugendamt wenden unter pflegekinder-adoption@lra.unterallgaeu.de. „Bitte schreiben Sie ein paar Sätze über sich und hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten“, so Keller. Bei Bedarf setze sich das Jugendamt mit den Personen in Verbindung und leite eine Überprüfung ein.

Zudem sucht das Landratsamt Personen, die russisch oder ukrainisch sprechen und ehrenamtlich als Dolmetscher aushelfen könnten. Wer eine dieser Sprachen beherrscht, kann sich per E-Mail melden an: ukraine-soziales@lra.unterallgaeu.de