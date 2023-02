Wolfertschwenden wehrt sich gegen weiteren Kiesabbau

Der Gemeinderat Wolfertschwenden übt Kritik an Regionalplan Donau-Iller. Bürgermeisterin Ullrich würde das Areal östlich der Autobahn lieber für Gewerbe nutzen.

07.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Der Kiesabbau in Wolfertschwenden könnte deutlich ausgeweitet werden. So jedenfalls sieht es der fortgeschriebene Regionalplan Donau-Iller vor. Doch das stößt im örtlichen Gemeinderat auf Kritik. Die Mitglieder lehnten die Pläne einhellig ab.

Gebiet für möglichen Kiesabbau in Wolfertschwenden liegt zwischen Bahnlinie und Autobahn

Bürgermeisterin Beate Ullrich erläuterte in der jüngsten Sitzung, dass auch weiterhin eine rund 110 Hektar große Vorrangfläche zwischen der Autobahn und der Bahnlinie auf Wolfertschwender Flur für Kiesabbau vorgesehen ist. Bereits 2019 hatte der Gemeinderat Bedenken gegen die Regionalplanung vorgebracht. Diese sind laut Ullrich jedoch nicht berücksichtigt worden. Die Abwägung im Regionalverband habe ergeben, dass einer künftigen Sicherung von Rohstoffen (Kiesgewinnung im Trockenabbau) auf Wolfertschwender Seite nichts entgegenstehe. Die planerischen Grundsätze seien bislang laut der Bürgermeisterin immer dahingegangen, dass Kiesabbau nur westlich der Autobahn A7 möglich sei. Festgelegt habe man dies im Bebauungsplan „Darast und Umgebung – Gemeinde Wolfertschwenden“.

Zweiter Bürgermeister von Wolfertschwenden befürchtet beträchtliche Lärmbelastungen

Zweiter Bürgermeister Gerhard Kathan betonte, dass der geplante Kiesabbau an die Siedlungsgebiete in Niederdorf und Dietratried heranreichen werde. Dies wird ihm zufolge zu beträchtlichen Lärm- und Staubbelastungen für die betroffenen Bürger führen. Auch er sprach sich für eine Ablehnung der Vorrangfläche für Kiesabbau aus. Gemeinderätin Hedwig Göser betonte, dass der Kiesabbau auf der westlichen Autobahnseite noch lange nicht ausgeschöpft sei und man zunächst dieses Rohstoffpotenzial nutzen sollte. Bürgermeisterin Ullrich betonte, dass der Regionalplan jetzt auf langfristige Ziele setzt. Der Regionalverband sei nun auf einen Zeitraum zur Rohstoffsicherung von 40 Jahren ausgewichen. „Aber wer garantiert uns, dass der Kiesabbau nicht schon in fünf Jahren beginnt.“ Bauamtsleiter Rudolf Meinl erläuterte, die Regionalplanung gehe in diesem Fall zulasten der Gemeinden, die Rohstoffe im Boden hätten. Auch wenn dies vor Ort auf keine Zustimmung stoße.

Beate Ullrich meinte, dass man die Fläche aus gemeindlicher Sicht viel besser nutzen kann. Letztlich sei das betreffende Areal für eine gewerbliche Nutzung geradezu prädestiniert. Dass die Kiesabbauflächen nach der Ausbeutung wieder landwirtschaftlich genutzt werden können, zweifelte Ratsmitglied Heinrich Pfister stark an. Das Beispiel auf Bad Grönenbacher Seite zeige, dass dort nach dem Kiesabbau keine landwirtschaftliche Nutzung mehr zum Tragen gekommen sei. Zum Ende der Beratung sprachen sich die Räte entschieden gegen eine Vorrangfläche für Kiesabbau aus. (Lesen Sie auch: Multivac in Wolfertschwenden baut neues Werk)