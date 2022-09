Die Gemeinde Wolfertschwenden möchte ein Naturerlebnisbad bauen. Bürgermeisterin Beate Ullrich stellte nun eine Machbarkeitsstudie im Gemeinderat vor.

27.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Ein Naturerlebnisbad könnte in naher Zukunft in Wolfertschwenden zum Schwimmen und Erholen einladen. Einer Machbarkeitsstudie zufolge könnte der Badesee im Bereich der Ehwiesmühlstraße entstehen, wie Bürgermeisterin Beate Ullrich in der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.