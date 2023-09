Zwei Männer durch umfallenden Baum in Wolfertschwenden schwer verletzt

In einem Waldstück bei Wolfertschwenden stürzt ein Baum auf zwei Männer. Nun ermittelt die Polizei.

31.08.2023 | Stand: 12:12 Uhr

In einem Waldstück südlich von Bossarts bei Wolfertschwenden (Kreis Unterallgäu) ist ein Baum am Mittwoch auf zwei Männer gefallen und hat diese schwer verletzt. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Demnach waren zwei Männer gegen 16.45 Uhr damit beschäftigt, Bruchholz mit einer Zugmaschine und einer Seilwinde aus dem Wald zu ziehen. Dabei verhakte sich ein Baum.

Wolfertschwenden: Schwerverletzte kommen ins Krankenhaus

Zeitgleich kam ein 65-jähriger Jogger vorbei und fragte, ob er an dem Baum vorbeilaufen könnte. Kurz darauf löste sich die Spannung der Seilwinde und der Baum fiel in Richtung des Joggers und eines Arbeiters. Beide wurden im Bauchbereich verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 65-Jährigen in ein Krankenhaus, der 59-jährige Arbeiter wurde vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung.

