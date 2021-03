Unbekannter beschädigt mit einer Zwiebel ein Garagentor in Woringen

In Woringen bei Memmingen hat ein unbekannter Täter eine Zwiebel gegen ein Garagentor geworfen. Die Polizei sucht nach dem Verursacher.

02.03.2021 | Stand: 14:30 Uhr

Mit einer Zwiebel hat ein Unbekannter ein Garagentor im Oberen Ösch in Woringen (Landkreis Unterallgäu) beschädigt. Am Abend hörte der Besitzer des Hauses einen lauten Knall und stellte den Schaden an dem Rafftor seiner Garage fest.

Woringen: Schaden am Garagentor wurde von einer Zwiebel verursacht

Dieses wurde laut Polizei von einer Zwiebel verursacht, die ein unbekannter Täter gegen das Tor geworfen hat. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro.

Polizei Memmingen bittet um Hinweise

Die Polizei Memmingen bittet unter der Telefonnummer 08331-1000 um Hinweise zum Verursacher.

