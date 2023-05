"Schreinerei"-Auto gesucht: Beifahrer wirft Weinflasche und trifft anderes Auto

Der Beifahrer eines Kombis mit Aufschrift "Schreinerei" hat in Woringen eine Weinflasche aus dem fahrenden Auto geworfen. Eine Windschutzscheibe ging zu Bruch.

24.05.2023 | Stand: 15:47 Uhr

Am Dienstagabend hat ein Beifahrer ein schwarzes Auto in Woringen im Unterallgäu beschädigt. Das Auto fuhr auf der Kreisstraße MN 22 aus der Richtung Firma Unglehrt nach Woringen. Vor ihm fuhr ein weißer Kombi. Plötzlich warf der Beifahrer des Kombis eine Weinflasche aus den Fahrzeug, die in Folge die Windschutzscheibe des schwarzen Autos traf und diese beschädigte.

Woringen: Wer kennt den weißen Kombi mit Aufschrift "Schreinerei"?

Auf dem Kombi befand sich die Aufschrift "Schreinerei". Es ist ein Schaden von etwa 500 Euro entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 08331/1000 , insbesondere an den Fahrer eines schwarzen Skodas, der sich vor dem weißen Kombi befunden haben soll.

Weitere Nachrichten aus Memmingen lesen Sie wie immer hier.