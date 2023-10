Woringer Schule hat neuen Anbau, die Kita noch nicht

Rathauschef Jochen Lutz informiert bei der Bürgerversammlung in Woringen über die wichtigsten Projekte. Die Wärmeversorgung soll weiter ausgebaut werden.

17.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Es sei eine „tolle, sehr informative Bürgerversammlung“ gewesen: Viele Besucherinnen und Besucher haben nach der Veranstaltung in Woringen das beachtliche Sammelsurium an Informationen gelobt: Zuvor hatten Rathauschef Jochen Lutz und Kämmerin Bianca Reutter zwei Stunden lang vor fast 100 Zuhörern detailliert erläutert, was im vergangenen Jahr in der Gemeinde erledigt wurde und was nun geplant ist:

Kindergarten Zum Jahresanfang ist der Übergang der Trägerschaft des Kindergartens „Guter Hirte“ im sehr guten Miteinander aller Beteiligten von der evangelischen Kirchengemeinde zur Diakonie Allgäu

Straßen und Brücken Fertiggestellt wurden der Ausbau des Keßlerwegs sowie ein kostengünstiger „Furth“ (Wasserrinne, die durchfahren werden kann), der anstelle der bisher baufälligen Brücke über die Buxach gebaut wurde. Für die Sanierung des „Schätteles Wegs“ konnte eine Fördersumme von 852.000 Euro aus dem ELER-Programm generiert werden; bis Juli 2024 muss jedoch alles abgerechnet sein. Wegen des Glasfaserausbaus in der Verwaltungsgemeinschaft wurde die Sanierung des Burghaldenweges und der Kirchstraße (jeweils nördlicher Teil) auf das kommende Jahr verschoben – damit die neu sanierten Straßen nicht erneut aufgerissen werden müssen. Bereits erledigt sind die Sanierungen des Regenwasserkanals Kempter Straße und des Drosselschachts am Friedhofweg.

Schule An der Schule wurden ein neues Klassenzimmer sowie Räume für die „offene Ganztagsschule“ angebaut, wobei die geplanten Baukosten von 1,2 Millionen Euro geringfügig überschritten worden seien. Hier ging zum 1. September die Trägerschaft vom Schulverband an den Kreisjugendring über. Damit sei nun die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab September 2026 sichergestellt: Die Einweihung findet am Freitag statt.

Erneuerbare Energien Noch im Herbst sollen auf dem Dach des Feuerwehrhauses eine Photovoltaik-Anlage (5,46 kWp) sowie ein Speicher (13,5 kWh) installiert werden. Die Anlage auf dem Heizhaus (42,84 kWp) soll einen Speicher mit einer Kapazität von 80 kWh bekommen, damit mit dem selbsterzeugten Strom die Pumpen des Heizhauses betrieben werden können. Im kommenden Jahr sind eine Erweiterung der PV-Anlage sowie ein Speicher im Feuerwehrhaus geplant.

Hilfsaktion Wie Bürgermeister Lutz weiter berichtete, hatten Alina und Karl-Heinz Karrer in Zusammenarbeit mit der Gemeinde das Projekt „Woringen hilft“ gestartet: Insgesamt seien 182.000 Euro an Geldspenden sowie Sachspenden in derselben Höhe (60 Lieferungen) für die notleidende Bevölkerung im Kriegsgebiet der Ukraine zusammengekommen.