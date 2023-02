Welcher OB-Kandidat hat das überzeugendste Poster? Marketing-Experte analysiert Wahlplakate in Memmingen

Plakate der vier Kandidatinnen und Kandidaten für die OB-Wahl hängen überall in Memmingen. Ein Experte analysiert die Gestaltung, den Inhalt und die Wirkung.

Von jeder zweiten Straßenlaterne lächeln sie Autofahrern, Radlern und Fußgängern entgegen: die vier Kandidatinnen und Kandidaten, die für das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Memmingen kandidieren. Unweigerlich fallen sie ins Auge.

Marketing-Experte Uwe Stratmann hat die Wahlplakate der Oberbürgermeister-Kandidatinnen und -Kandidaten für die Memminger Zeitung analysiert. Bild: Hochschule Kempten

„Die Menschen sehen die Plakate einfach, wenn sie zum Beispiel an einer Ampel stehen und verarbeiten die Eindrücke unterbewusst. Sie müssen nicht selbst aktiv werden, wie zum Beispiel im Internet“, sagt Marketing-Experte Professor Dr. Uwe Stratmann von der Hochschule Kempten. Aus diesem Grund seien Plakate nach wie vor unerlässlich für die Wahlwerbung. (Alle Infos zur Podiumsdiskussion der Memminger Zeitung)

Marketing-Experte Uwe Stratmann liefert eine objektive Analyse der Wahlplakate in Memmingen

„Die Gesichter sollen immer ein gewisses Maß an Sympathie wecken. Und die ist natürlich hochgradig subjektiv“, sagt Stratmann. Ein weitestgehend objektiver Blick lasse sich auf das Gestaltungskonzept, die Umsetzung, das Foto und den Inhalt werfen. Natürlich müsse man immer im Hinterkopf behalten, dass verschiedene Zielgruppen angesprochen werden. Der Marketing-Experte hat die einzelnen Plakate für uns analysiert.

„Ich sehe einige handwerkliche Mängel“, sagt der Hochschulprofessor. Ihn wundere es, dass der Hintergrund nicht genutzt wurde, um einen Bezug zu Memmingen herzustellen. „Bei der SPD sieht man immerhin eine Stadt im Hintergrund. Aber hier wird sofort klar, dass das Bild in einem Studio aufgenommen wurde.“ Insgesamt sei das Plakat konservativ – vom formalen Kleidungsstil mit Krawatte über die Positionierung frontal zur Kamera bis hin zum nicht vorhandenen QR-Code. „Das hätten sie auch in den 90er-Jahren bringen können“, sagt Stratmann. Er könne sich vorstellen, dass die CSU als starke Partei die Wahl als Selbstläufer ansehe und daher nicht viel Mühe in ein Plakat investiere. „Gestalterisch unglücklich“ sei auch die Anordnung der Partei-Logos. „Das CSU-Logo ist viel zu dominant, das der FDP wirkt deutlich kleiner.“ Auch dass sie untereinander angeordnet seien, lasse den Eindruck entstehen, die CSU stehe hierarchisch über der FDP. „Es wäre besser gewesen, die Logos nebeneinander zu stellen.“

„Bei der SPD ist ein wiederkehrendes Gestaltungskonzept zu erkennen, das es sowohl auf Bundes- als auch auf lokaler Ebene gibt“, erklärt Stratmann. Die rote Fläche unterhalb des Fotos mit der klaren, weißen Schriftsetzung sei typisch für die SPD: Überschrift und Slogan. Auch der QR-Code mit Bezug zum Internet sei Standard bei der Partei. „Es gibt bestimmte Gestaltungsrichtlinien. Das Designkonzept ist klar und wirkt moderner und frischer auf den Betrachter als die anderen Plakate“, sagt Stratmann. Nur das Foto sei relativ konservativ gehalten. Die SPD hat seiner Meinung nach das professionellste Plakat entworfen.

„Bei der Gestaltung wurde ein guter Job gemacht“, sagt der Marketing-Experte zum ÖDP-Plakat. Es sieht so aus, als habe die Partei eine gute Marketing-Agentur. Die Aufmachung erinnere an die der Grünen. Die Biene direkt unterhalb des Logos sorge dafür, dass dieses im Kopf bleibe. „Das Foto hätte etwas interessanter sein können – der Winkel zur Kamera ist nicht sehr innovativ.“ Auch der Kleidungsstil sei konservativ und der orangefarbene Hintergrund wirke etwas leblos. „Aber ein Gestaltungskonzept ist da, das Plakat hat Wiedererkennungswert. Man könnte sagen, es ist okay, aber kein Reißer.“

„Ich erkenne eine gestalterische Idee hinter dem Ganzen, aber es ist nicht zeitgemäß“, sagt Stratmann mit Blick auf das vierte Plakat. Beispiele dafür seien die Schriftart und die Schattierung der Buchstaben: „Das hätte man vielleicht vor zehn oder 15 Jahren so gemacht.“ Der Hintergrund indes sei im Vergleich zum CSU-Plakat authentisch. „Ein Designkonzept ist also da, aber es ist nicht aktuell.“ Das Foto von Nur Sensoy wirke mit ihren verschränkten Armen wenig einladend. „Es vermittelt eine gewisse Kontrahaltung gegenüber dem Establishment oder anderen Parteien.“ Damit ist es Stratmanns Ansicht nach eher schwierig, Wählerinnen und Wähler zu gewinnen, außer sie teilen diese Haltung.

Bei einem hypothetischen Ranking würde das Plakat der SPD am besten abschneiden

Insgesamt betrachtet wirkt es auf Stratmann, als hätten sich die kleineren Parteien bei der Gestaltung ihrer Plakate etwas mehr Mühe gegeben. Die Darstellung der Personen falle auf allen vier Abbildungen recht konservativ aus. Gäbe es ein Ranking, stünde die SPD mit ihrem Poster auf Platz eins, die ÖDP auf Platz zwei und sowohl Team Todenhöfer als auch CSU auf Platz drei.

