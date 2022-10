Yoga: Viel mehr als nur „Om!“

Yoga ist eine philosophische indische Lehre, die bereits seit vielen Tausenden Jahren praktiziert wird, um Körper, Geist und Seele miteinander zu verbinden.

Montagabend im Yoga-Studio: Einige Schuhpaare stehen bereits vor der schlichten weißen Eingangstür aufgereiht. Nur die eingerahmte Pinnwand verweist mit ihren Aushängen und bunten Bildern von hinduistischen Gottheiten auf das, was hinter der Türe passiert, nämlich Yoga. Was aber genau ist Yoga? „Das Wort kommt aus dem indischen Sanskrit und bedeutet so viel wie Anbindung an sich selbst“, erklärt Melanie Sykora, die Leiterin des Yoga-Studios „Yoga-In MM“.

Wer einen turnhallenähnlichen Raum erwartet hat, der irrt – obwohl auf einigen dünnen Matten auf dem glatten Boden bereits einige Kursteilnehmerinnen in bequemer Kleidung sitzen. Yoga-Lehrerin Andrea geht hier in der Zwischenzeit durch die Reihen und vernebelt eine duftende Mischung aus ätherischen Ölen, die den Entspannungseffekt begünstigen sollen. Das Yoga selbst ist eine philosophische indische Lehre, die bereits seit vielen Tausenden Jahren praktiziert wird, um Körper, Geist und Seele miteinander zu verbinden. Einheit ist auch in dieser Kursstunde das Thema: Erfahrene und unerfahrene Teilnehmerinnen (an diesem Abend sind es tatsächlich nur Frauen) werden von Andrea Ilic angeleitet, die mit einer kleinen Wahrnehmungsübung den Körper und die Atmung auf die kommenden eineinhalb Stunden einstimmt.

„Verspannungen führen zu Unruhe“, sagt die Yoga-Lehrerin

Auch die werdende Mutter Melanie Wiest ist dabei. „Je entspannter ich werde, desto fröhlicher wird mein Baby im Bauch“, sagt sie und lacht. Die Grundlage der Asanas, wie die Körperstellungen genannt werden, ist die bewusste Atmung. „Meist atmen wir unbewusst zu flach, was zu Verspannungen und innerer Unruhe führen kann“, sagt die zertifizierte Yoga-Lehrerin Melanie Sykora.

Mit dem bewussten Atmen gehen die Kursteilnehmerinnen in die Bewegungen, deren Übergänge fließend sind. Andrea macht alle Übungen vor, die Namen tragen wie Kobra, der herabschauende Hund, Adler und Kriegerin – um nur einige zu nennen. Spricht man von Yoga, wird oft in einem Atemzug der Sonnengruß erwähnt. Dieser ist jedoch keine einzelne Körperstellung, wie der Yoga-Abend zeigt. Es ist eine Kombination aus Asanas in Verbindung mit der bewussten Atmung – durch die Nase ein und durch den Mund aus.

Sie aktivieren die wichtigen Muskelgruppen und Faszien und wärmen und dehnen sie. Dazu gehört unter anderem die Stärkung der Rückenmuskulatur, der Brust- und Bauchmuskeln und der Beinmuskulatur. Gleichzeitig entspannt man sich dabei.

Die ältesten gefundenen Yoga-Stellungen wurden vor rund 5000 Jahren in Stein gemeißelt. „Einen Kopfstand muss bei uns keiner können. Beim Yoga gibt es keinen Leistungsdruck. Wir, die Yogis, wollen dienen – das heißt: Jeder macht so mit, wie er will und kann“, erklärt die Leiterin des Yoga-Studios.

Es gibt mehr als 100 Yoga-Stile

Mehr als einhundert verschiedene Yoga-Stile gibt es. Die bekanntesten erklärt Melanie Sykora: „Das Hatha-Yoga ist besonders für Einsteiger geeignet und gilt als bekanntester Stil. Im Ashtanga-Yoga werden die Übungen immer in der gleichen Reihenfolge geübt. Beim Vinyasa Yoga sind die Bewegungen mit der Atmung synchron und aufeinander abgestimmt.“

Wegen der unterschiedlichen Stile empfiehlt die Yogini, erst einmal in einer Stunde auszuprobieren, was genau zu einem passe. Draußen ist es nun bereits dunkel geworden. Nur die Kerzen beleuchten noch den Raum. Zum Schluss stimmt Yogini Andrea mit gefalteten Händen, die sie auf der Höhe ihres Herzens hält, noch ein dreimaliges „Om!“ an. Das dazugehörige Symbol der heiligen Silbe aus dem Sanskrit hängt auch an der Wand.

Das Mantra Aum steht in der indischen Lehre für Geburt, Leben und Tod, was die Essenz allen Seins symbolisiert. Verbunden mit den vorangegangenen körperlichen Übungen, die Andrea sowohl mit indischen Klängen als auch mit westlichen Musikstücken dezent untermalt, ist dieses Eintauchen in eine andere Kultur in keiner Weise befremdlich.

Yoga boomt in der westlichen Welt

Ganz im Gegenteil: Nach den knapp eineinhalb Stunden Yoga hat sich das Gefühl der Körperwahrnehmung und des Stresslevels eines Wochenanfangs im wahrsten Sinne des Wortes in Luft aufgelöst. Vermutlich deswegen boomt Yoga in der westlichen Welt, woraus sich viele hybride Arten entwickelt haben. Dass Aerial Yoga Tanz, Pilates und Yoga miteinander verbindet, ist ein Beispiel hierfür. Und wer Lust hat, ganz ’was Neues auszuprobieren, der sollte einen Lachyoga-Kurs bei Gerlinde Schöffel besuchen. Sie weiß, wie man Stress einfach herzhaft weglachen kann.