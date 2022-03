Ziehen die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen ins Finale ein?

Die Indians reisen am Wochenende zu den „Mad Dogs“ nach Mannheim. Wer beide Partien gewinnt, ist weiter. Sonst gibt es ein Entscheidungsspiel in Memmingen.

04.03.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Am Wochenende könnte die Entscheidung fallen: Nach den ersten beiden Spielen im Play-off-Halbfinale der Eishockey-Bundesliga der Frauen steht es zwischen den Memminger Indians und den „Mad Dogs“ aus Mannheim 1:1. „Es geht wieder bei null los“, sagt ECDC-Headcoach Waldemar Dietrich. Sollte eines der Teams beide Spiele für sich entscheiden, steht es im Finale.

Zu Beginn der Trainingswoche war für die Eishockey-Frauen aus Memmingen Regeneration angesagt

Am vergangenen Wochenende trafen beide Mannschaften zu Spiel eins und zwei am Memminger Hühnerberg aufeinander. Die Allgäuerinnen fuhren am Samstag einen 3:2-Sieg nach Penaltyschießen ein, unterlagen dann am Sonntag mit 2:3 nach Verlängerung. „Am Sonntag hatten wir es in der regulären Spielzeit versäumt, den Siegtreffer zu markieren“, erklärt Dietrich. Mit drei Pfostentreffern stand das Glück den Indians freilich nicht gerade zur Seite. Die Spiele gingen über 80 beziehungsweise 77 kraftraubende Minuten. Zu Beginn der Trainingswoche war daher Regeneration bei den Maustädterinnen angesagt. Einige Aktive bekamen eine Pause verordnet.

In medizinischer Abteilung der Memminger Indians herrscht Hochbetrieb

Richtiger Hochbetrieb herrschte dagegen bei der medizinischen Abteilung der Indians. Der Mannschaftsarzt und die Physiotherapeuten hatten alle Hände voll zu tun. „Wir haben gut trainiert, die Mädels sind alle heiß auf das Wochenende“, berichtet ECDC-Kapitänin Daria Gleißner aus der Mannschaftskabine. Die Spiele in der Mannheimer SAP Arena beginnen am Samstag um 19.45 Uhr und am Sonntag um 12.30 Uhr. Sollte eine Mannschaft beide Wochenend-Spiele gewinnen, zieht diese ins Play-off Finale um die Deutsche Meisterschaft ein. Steht es am Sonntag 2:2 nach Spielen, findet die entscheidende fünfte Partie am Mittwoch um 20 Uhr am Memminger Hühnerberg statt.

Lesen Sie auch

Eishockey-Bundesliga Memminger Eishockey-Frauen erkämpfen sich Heimrecht fürs Halbfinale

Im anderen Halbfinale der Eishockey-Bundesliga gewann der Vorrundenvierte Ingolstadt mit 1:0 beziehungsweise 3:2 gegen den amtierenden Meister aus Planegg. Die Ingolstädterinnen haben jetzt alle Trümpfe in der Hand, um ins Finale einzuziehen.