Ziel: Die Kitas sicherer machen

Im kommenden Jahr erwarten Kindergärten und -tagesstätten eine Testnachweispflicht. Wie das Kindergartenamt in Memmingen damit umgeht und die Abstriche überprüft werden.

30.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Bislang betraf eine Corona-Testpflicht nur Schulen, doch ab dem 10. Januar müssen auch Kindergartenkinder dreimal in der Woche einen Abstrichnachweis vorzeigen. Ab Januar greift bayernweit eine Testnachweispflicht für Kindergärten und Kindertagesstätten (Kita). Montags, mittwochs und freitags muss sich der Nachwuchs testen. Kinder unter einem Jahr sind davon ausgenommen.

Der Leiter des Kindergartenamtes Memmingen begrüßt die Testpflicht

„Die Testnachweispflicht wird von Seiten des Personals begrüßt“, sagt Bernhard Hölzle, Leiter des Kindergartenamts Memmingen. Die Kita-Mitarbeitenden testen sich selbst mindestens dreimal in der Woche. Dass dies nun auch verpflichtend für Kinder gelte, sei ein richtiger und wichtiger Baustein im Infektionsschutz.

Auch Martina Weingärtner, Leiterin des Johanniter-Kinderhauses „Schatzkiste“ in Memmingen, findet die beschlossenen Testregeln sehr gut. Sie freue sich, dass die Kindertageseinrichtungen genau wie in Grundschulen eine Testpflicht bekommen: „Dort sind regelmäßige Abstriche seit langem Pflicht.“

Zwei Varianten stellt das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales vor

Für den Ablauf der Tests stellt das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales zwei Optionen vor. Bei der ersten Variante können die Eltern die Testkassetten des durchgeführten Abstrichs im Kindergarten vorzeigen und dort im Anschluss entsorgen. Bei der zweiten Variante müssen die Erziehungsberechtigten ein Formular ausdrucken, dort das Testdatum und das Ergebnis des Abstrichs eintragen. Das Dokument muss dann beim Bringen des Kindes vorgezeigt werden.

„Wir haben uns in den städtischen Kindergärten in Memmingen für die erste Variante, die Kontrolle der Testkassetten entschieden“, sagt Hölzle. Die Tests könnten in Ruhe zuhause durchgeführt werden und die Überprüfung der Abstriche sei einfach und unbürokratisch zu erledigen. Die Selbsttests hätten zudem den Vorteil, dass die Eltern ihre Kinder selbst am einfühlsamsten testen können. Die freien Träger in Memmingen organisieren und entscheiden die Art der Kontrolle jeweils für sich selbst.

Lesen Sie auch

Wie sinnvoll ist die Testpflicht in Kitas? Corona-Pandemie

In der vergangenen Woche habe das Kitaamt die Berechtigungsscheine für Januar an die Eltern verteilt oder versandt. Mit diesen Berechtigungsscheinen bekommen Eltern ein Formular, mit dem sie in den Apotheken zehn Tests für ihre Kinder abholen können. „Der untere Abschnitt des Dokuments bleibt in der Apotheke zur Abrechnung mit dem Freistaat Bayern“, erklärt Hölzle. Im Anschluss geben die Erziehungsberechtigten den oberen Teil der Bescheinigung wieder im Kindergarten ab.

Testen ist ein wichtiger Baustein im Infektionsschutz

Dem Leiter des Kindergartenamts zufolge hätten die Apotheken aktuell genug Kapazitäten, die Testsets zur Verfügung zu stellen. PCR-Pooltests sieht Hölzle im Kita-Kontext eher problematisch. „Aktuell sind zu geringe Laborkapazitäten vorhanden und es geht ein enormer logistischer Aufwand damit einher“, sagt er. Die Testpflicht ist in seinen Augen einer von mehreren Schritten, um die Jüngsten vor einer Corona-Infektion zu schützen. „Der Ausschluss von Kindern und Mitarbeitenden mit Krankheitssymptomen, sowie Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln tragen ebenfalls dazu bei, dass die Inzidenzen bei den Null- bis Fünfjährigen recht gering waren und sind“, sagt Hölzle.

Die Gefahr einer Verweigerung der neuen Testpflicht sieht der Leiter des Kindergartenamtes eher weniger. „Wir können das noch nicht abschätzen, aber wir gehen davon aus, dass unsere Eltern wie gewohnt gut mitarbeiten.“ Er erlebe überwiegend sehr großes Verständnis und Kooperationsbereitschaft.

In der Zeit nach den Weihnachtsferien geht er davon aus, dass viele Familien Beratungsbedarf haben. „Da werden wir für alle eine Lösung finden“, betont Hölzle: „Ich glaube, dass sich diese gemeinsame Mühe lohnt, weil wir damit die Kitas noch ein Stück weit sicherer machen.“ Nach der Eingewöhnungsphase werde das Kindergartenamt stichprobenartig in den Bring- und Abholzeiten kontrollieren.

Lesen Sie auch: Soll Memmingen eine Sozialkarte bekommen?