Zollbeamte finden am Flughafen Memmingen Katzenbaby im Rucksack eines Mädchens

Im Handgepäck eines Mädchens, das aus Jordanien einreiste, fanden Zollbeamte am Flughafen Memmingen ein drei Monate altes Kätzchen. Warum das nicht erlaubt ist.

07.02.2023 | Stand: 13:46 Uhr

Ein drei Monate altes Katzenbaby haben Zollbeamte im Rucksack eines Mädchens am Flughafen Memmingen gefunden. Laut Polizei war das Mädchen mit dem Tier aus Jordanien eingereist. Die Fünfjährige transportierte die Katze in einem speziellen Rucksack mit Belüftung für das Tier. Die Zollbeamte wurden auf das Kätzchen aufmerksam, als es aus dem Handgepäck Geräusche von sich gab.

Da am Allgäu Airport bei der Einreise aus Drittländern aus veterinärrechtlichen Gründen keine Tiere eingeführt werden dürfen, stellte dies eine Ordnungswidrigkeit dar. Die Amtstierärztin des Landratsamtes Unterallgäu ordnete für das Tier Quarantäne und eine artgerechte Unterbringung im Tierheim Memmingen an. Dort muss das Kätzchen bleiben, bis die bereits in Jordanien verabreichten Impfungen die notwendige Wirkung entfalten können. Anschließend kann die Besitzerin, bei Übernahme der Kosten für die Unterbringung und Quarantäne im Tierheim, ihre Katze wieder in Empfang nehmen.

