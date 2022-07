Für viele Memminger ist er ein Lieblingsort

Der Garten ist bis heute ein Lieblingsort vieler Memminger – und gern genommene Kulisse für Hochzeitsfotos: der Zollergarten in Memmingen.

05.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Unsere Serie zur Stadtgeschichte dreht sich diesmal um den Zollergarten in Memmingen. Wo heute ein kleiner Park die Besucher einlädt, sollten sie früher tunlichst ferngehalten werden: Denn nicht der Zollergarten flankiert hier im 12. Jahrhundert die Stadtmauer, sondern ein Wassergraben. Doch nach Jahrhunderten bröselt die Bedeutung der Bollwerke dahin, weil die Waffentechnik Fortschritte macht. Ende des 18. Jahrhunderts werden die Gräben zugeschüttet – und das trifft sich gut: Denn in Frankreich sorgt Sonnenkönig Ludwig XIV. mit der Hofhaltung zu Versailles für Furore, obendrein weht von dort der Ruf „Zurück zur Natur“ herüber und beides schafft einen Trend: Wer auf sich hält, legt sich einen Privatpark zu.

Freilich sind damals auch die Memminger Patrizier mit dabei: „Wer sich kein Landschlösschen in Memmingerberg baut, sichert sich ein Stück ehemaligen Wassergraben, um quasi vor der Haustür einen Lustgarten anzulegen“, sagt Stadtführerin Sabine Rogg. Das nötige Kleingeld besitzt auch die Familie von Zoller, die am Marktplatz dort residiert, wo weitaus später die Deutsche Bank zu finden sein wird. Die Geschäfte der Familie mit Baumwollhandel erstrecken sich bis nach Cadiz, Alicante, Neapel, Palermo, Malaga. Sie leistet sich nicht nur den Kauf eines Adelstitels – das Wappen dazu gibt’s vom Kaiser. Sondern Johann Jakob von Zoller kauft laut Rogg 1790 auch ein Stück Stadtgraben, das natürlich aufgehübscht werden soll.

Diesen Gedanken hat von Zoller schon länger – und auch den richtigen Mann zur Hand: „In Memmingen gab es einen sehr bekannten Orangengärtner namens Buder“, erzählt Rogg. Dessen erster Entwurf von 1775 ist eine Anlage im französischen Stil mit einem Spalier von Obstbäumen. Von Kirschen, Birnen, Äpfeln, Zwetschgen ist die Rede. Auch eine Orangerie darf nicht fehlen. Immerhin gelten die teuren Exoten als Nonplusultra der Gartenkunst – ein Muss ist das Häuschen zur Unterbringung der Pflanzen in der kalten Jahreszeit.

... wo Menschen lebendig eingemauert wurden

Im derart verwandelten Lustgarten lässt sich die etwas weniger idyllische Umgebung trefflich ausblenden – gleich nebenan finden sich der Hexenturm, das „Greifenloch“, wo Menschen lebendig eingemauert werden und der Ratzengraben, in dem Schlachtabfälle landen.

Dass man entlang der Stadtmauer durch Parks wie Grimmelschanze, Königs- und Kaisergraben, Hohe Wacht und Reichshain streifen kann, „ist also ein Verdienst des 18. Jahrhunderts“, resümiert Rogg. Erstmal vorbei mit der Pracht ist es jedoch im Jahr 1805 – der dritte Koalitionskrieg gegen Napoleon ist im Gange: Im September rücken österreichische Truppen an, die Parks samt der Häuschen werden zerstört und dafür wieder Verteidigungsanlagen errichtet. Doch dieses Kapitel ist schnell vorbei, nachdem im Oktober französische Soldaten die Stadt erreichen, beschießen und einrücken: Im November werden alle Schanzen abgerissen.

Gefürchteter Parkwächter

Johann Jakob und nach ihm Georg Hieronymus von Zoller machen sich erneut ans Werk. Es entsteht das Gartenhäuschen mit damals gängiger Architektur – so, wie man es heute kennt. Die Zeit derer von Zoller endet 1908 mit Rosa von Zoller, die ohne männliche Erben stirbt und der Stadt den Park vermacht: mit dem Vermerk, „dass ein jeder sich im Grünen ergehen könne“. Das tun die Memminger fortan fleißig, treffen sich – besonders sonntags – zum Kartenspielen, Ratschen und Spazierengehen. Dass nicht nur die Aufteilung des Parks, der Brunnen und der stilisierte steinerne Obstkorb erhalten sind, sondern auch die mehr als 200 Jahre alten Eiben und Lebensbäume, liegt mit am früheren Bürgermeister Dr. Heinrich Berndl. Im April des Weltkriegsjahres 1945, kurz vor der Übergabe der Stadt an die Amerikaner, wollten Rogg zufolge Nazis die uralten Bäume fällen, um Sperren in der Ulmer Straße zu errichten. Berndl verhindert dies.

Später hütet den Zollergarten ein strenger Parkwächter: „Wenn man ältere Memminger fragt, war der gefürchtet: Man durfte mit dem Rad nicht einmal durch, wenn man es geschoben hat. Und bloß nicht die Kieselsteinchen durcheinanderbringen!“ Seit Mitte der 1990er Jahre ist in der einstigen Orangerie die Geschäftsstelle des Fischertagsvereins untergebracht. Der Garten ist bis heute ein Lieblingsort vieler Memminger – und gern genommene Kulisse für Hochzeitsfotos.