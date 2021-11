Zu Besuch auf Baustellen an der Ottobeurer Klinik und im ganzen Unterallgäu

Mitglieder des Kreis- und Bauausschusses machen sich ein Bild vom Fortschritt der Arbeiten. Eine Station ist auch die Ortsdurchfahrt in Markt Rettenbach.

17.11.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Wie geht es voran beim Neubau der Intensivstation und des Operationsbereichs der Klinik in Ottobeuren? Wie ist der Stand der Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Ottobeuren und an der Ortsdurchfahrt Markt Rettenbach? Die Mitglieder des Kreis- und Bauausschusses im Unterallgäuer Kreistag haben sich davon bei einer Informationsfahrt ein Bild gemacht. Organisiert wurde die Fahrt laut Mitteilung von den Sachgebieten Hoch- und Tiefbau am Landratsamt Unterallgäu.

Klinik in Ottobeuren: Hier soll ein Pflegeturm entstehen

An der Klinik in Ottobeuren sind drei neue Operationssäle und eine Intensivstation mit neun Plätzen entstanden. Die Kreisräte und Kreisrätinnen konnten die Neubauten zumindest von außen begutachten – aufgrund der Corona-Pandemie war eine Besichtigung von innen nicht möglich. Nun werde noch der bisherige OP- und Intensivbereich saniert, die Funktionsdiagnostik erneuert und der Brandschutz verbessert. Geplant sei außerdem der Bau eines Pflegeturms. Geschäftsführer Florian Glück betonte, dass die nun folgenden Baumaßnahmen im Wesentlichen im Bestand stattfinden. Diese Umbaubaumaßnahmen stellen laut Geschäftsführer Florian Glück erhebliche Herausforderungen dar, da die Patientenversorgung weiterhin sicherzustellen ist.

Danach warfen die Ausschussmitglieder einen Blick auf die Baustelle an der Ortsdurchfahrt Ottobeuren (MN 18), Sebastian-Kneipp-Straße. Vom Parkplatz der Basilika bis zum Ortsausgang in Richtung Wolfertschwenden wird die Straße derzeit ausgebaut.

Mittelinsel soll an der Straße in Markt Rettenbach für mehr Sicherheit sorgen

Nach einem Besuch auf dem Bio-Milchhof von Kreisrat Erich Lerf besichtigten die Kreisrätinnen und Kreisräte noch die Baustelle an der Ortsdurchfahrt Markt Rettenbach und der Kreisstraße MN 32 bis Gottenau. Dort wird laut Mitteilung die Fahrbahn mit einer Regelbreite von 6,5 Meter ausgebaut. Zudem entsteht entlang der Straße ein Geh- und Radweg. Eine Mittelinsel im Bereich der Verbrauchermärkte am Ortsrand von Markt Rettenbach soll eine sichere Querung der Straße ermöglichen.