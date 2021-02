Zu Valentinstag: Der CVJM Allgäu verschenkt 800 Herzen an Senioren

Der CVJM Allgäu möchte Älteren am „Tag der Liebe“ eine Freude machen. Etwa 100 Kinder haben Herzen gebastelt, die am Sonntag in Memmingen verschenkt werden.

11.02.2021 | Stand: 06:47 Uhr

Keine Umarmungen, kaum Besuch, kein Treffen mit Freunden: Die Corona-Pandemie lässt das soziale Leben gerade auf ein Minimum schrumpfen. Besonders Senioren sind durch den fehlenden Austausch mit anderen oft einsam. Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Allgäu hat sich deshalb für den Valentinstag eine Aktion überlegt, mit der er den Bewohnern von Pflegeheimen eine Freude machen will. Die CVJM-Vereine aus Memmingen, Dickenreishausen, Volkratshofen, Woringen und Lauben haben insgesamt rund 800 Herzen gebastelt, die sie in den drei Memminger Pflegeheimen Bürgerstift, AWO Seniorenheime und St. Ulrich sowie in weiteren Heimen im Landkreis verteilen werden. Unterstützung beim Basteln bekamen sie von der evangelischen Jugend aus Memmingen.