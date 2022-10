Zum 101. Geburtstag gibt es eine Silbermünze von Markus Söder

Welche Geburtstagsgeschenke Irmgard Koreuber aus Ottobeuren noch erhalten hat.

11.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Ihren 101. Geburtstag beging Irmgard Koreuber am 5. Oktober im Lebenszentrum Ottobeuren. Die Leitung des Hauses hatte sie mit Blumen und einer Torte überrascht. Für den Landkreis und die Marktgemeinde gratulierte Bürgermeister German Fries der Jubilarin. Und eine vergoldete Silbermünze war per Post mit Glückwünschen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder im Namen des Freistaats Bayern eingetroffen.

Die Seniorin ist in der Mark Brandenburg in Belzig aufgewachsen. Bis 2016 sei sie noch sehr fit gewesen und wohnte eigenständig in Memmingen. Die kinderlose Jubilarin habe von einer Schwester erzählt und sei sehr an ihrem Vater und dem Hund „Tell“ gehangen, erzählt eine Betreuerin. Auch Fahrradtouren habe sie gerne unternommen.