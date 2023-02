Zwei Auffahrunfälle auf A7 bei Memmingen - Person verletzt, hoher Schaden

Der Fahrer eines Transporters ist auf der A7 nördlich von Memmingen auf ein Stauende aufgefahren. Eine Person wurde verletzt. Kurz darauf kracht es erneut.

22.02.2023 | Stand: 12:03 Uhr

Auf der A7 bei Berkheim ist es zu gleich zwei Auffahrunfällen gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde und ein hoher Schaden entstand.

Laut Polizei hatte am Dienstagvormittag ein 41-jähriger Fahrer eines Kleintransporters das Stauende nördlich des Autobahnkreuzes Memmingen nicht rechtzeitig wahrgenommen. Er fuhr dem Auto vor ihm auf, wodurch der Wagen auch auf dessen Vordermann geschoben wurde. In dem Fahrzeug vor dem Kleintransporter wurde eine Person leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in die Klinik nach Memmingen.

Der Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro.

Zwei Auffahrunfälle auf A7 bei Berkheim: Zweiter Unfall kurz nach dem ersten

Kurz darauf kam es unweit der ersten Unfallstelle zu einem erneuten Auffahrunfall. Hierbei wurde niemand verletzt, dennoch entstand ein Schaden von etwa 4.500 Euro.

