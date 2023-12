Sieg mit Schüsseln und Honigdose

Zwei Auszubildende der Töpferei von Keramikermeister Ralf Kretschmann im Freilichtmuseum Illerbeuren holen Preise auf Bundesebene. Wie den beiden das gelang.

02.12.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Der 53-jährige Keramiker-Meister Ralf Kretschmann, bringt immer wieder herausragende Auszubildende bis in die Bundesspitze. Heuer kann sich der Ausbildungsbetrieb, der die meisten seiner individuellen Werke im Schwäbischen Freilichtmuseum in Illerbeuren verkauft, sogar über zwei erfolgreiche Auszubildende freuen: Inga Wilhelm, die in dem Museumsdorf ihre dreijährige Ausbildung absolvierte, wurde Bundessiegerin beim „German craft skill“. Der Immenstädter Ruben Velte gewann den bundesweit ausgetragenen Wettbewerb „Die gute Form“.

Nach Praktikum für eine Keramiker-Lehre in Illerbeuren entschieden

Ruben Velte hat in Illerbeuren seine Töpferlehre absolviert; seine Eltern betreiben die Immenstädter Töpferei „Hörmannhaus“. Velte entschied sich bereits nach einem zweitägigen Praktikum für eine Keramiker-Lehre in Illerbeuren. Eineinhalb Jahre lange pendelte er mit dem Auto zu seinem Ausbildungsbetrieb, dann fand er im Illerwinkel eine Wohnung.

Kreativ-Wettbewerb "Die gute Form" gewonnen

Den Kreativ-Wettbewerb „Die gute Form“ gewann Velte zuerst auf Ebene der Handwerkskammer, dann auf Landes- und schließlich auf Bundesebene: Er fertigte mit weißem Dreh-Ton einen edlen, siebenteiligen Schüsselsatz (sechs bis 40 Zentimeter) an, wobei er jede Schüssel per „Engobe“ mit einem heimischen Vogel dekorierte: Weil beim englischen „nest of bowl“ Vögel drinsitzen. Nach der Meisterschule will der 23-Jährige im elterlichen Betrieb am Immenstädter Klosterplatz 3 einsteigen.

Inga Wilhelm ist die "Deutsche Meisterin in Keramik"

Für Inga Wilhelm, die sich nun „Deutsche Meisterin in Keramik“ nennen darf, obwohl sie erst ihren Gesellenbrief in der Tasche hat, war immer schon klar, dass sie etwas Handwerkliches erlernen möchte. Im Schwarzwald geboren, machte ihr das Basteln mit Ton schon im Kindergarten sehr viel Spaß.

Auf der Suche nach einer geeigneten Praktikumsstelle in einer Töpferei wurde sie nach ihrem Abitur in der Illerbeurer Schlottergasse fündig. Nach drei Wochen war der jungen Frau klar, dass sie dort ihre Ausbildung zur Keramikerin absolvieren möchte.

Auch beraten gehört dazu

Zum Blockunterricht musste Inga Wilhelm einige Male für mehrere Wochen in Landshut die dortige Fachschule besuchen. Besonders interessant fand sie in der dreijährigen Ausbildung, dass sie in dem Betrieb mit rund zehn Angestellten sämtliche Arbeiten erlernen konnte: Etwa, wie der Ton auf der Töpferscheibe in wenigen Minuten in „Form gebracht“ wird, wie er mit einem Ton-Metall-Oxyd farbig edel „engobiert“, wie fachkundig beraten und die von Hand gefertigten Kreationen im Museumsladen verkauft werden. Als Pflichtstück musste Inga Wilhelm in ihrer Gesellenprüfung „Krug und Schale“ töpfern; glasiert und bei 1240 Grad zwei Tage lange gebrannt.

Suppenservice als Wahlstück angefertigt

Als Wahlstück fertigte die junge Frau ein Suppenservice an: eine edle Terrine mit filigranem Deckel, sechs Suppenteller und eine dazu passende Kelle. Mit dem gelungenen Werk wurde sie in Schwaben Kammersiegerin und in Bayern Landessiegerin.

Beim Bundeswettbewerb galt es, „Krug und Schale“ sowie „Honigdose mit Deckel“ in Serie zu drehen. Zudem durfte sie beim „Frei-Drehen“ zeigen, was sie etwa in „Groß und Flach“ alles erschaffen kann. Nachdem sie bei dem Leistungswettbewerb zur Bundessiegerin gekürt wurde, will Wilhelm nun die umfangreichen Möglichkeiten der Begabtenförderung mit nur zehnprozentiger Kostenbeteiligung nutzen, um schließlich Keramiker-Meisterin zu werden.