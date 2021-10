Zwei bärenstarke Gegner für den ECDC Memmingen

Die Indians-Herren reisen am Freitag zum Top-Favoriten nach Rosenheim. Am Sonntag empfangen die Memminger dann den Spitzenreiter aus Weiden.

28.10.2021 | Stand: 16:16 Uhr

Für den ECDC Memmingen beginnt am Freitag „das Wochenende der Favoriten“ mit einem Auswärtsspiel in Rosenheim. An der Mangfall wartet eine äußerst prominent besetzte Mannschaft auf die Indians, die sich trotzdem Chancen ausrechnen. Schon am Sonntag kommt es zum nächsten Kracher. Dann erwarten die Maustädter um 18 Uhr den Tabellenführer aus Weiden.

Auftakt hat es in sich

Der Auftakt in das vierte Wochenende der Oberliga-Süd hat es in sich. Für die Memminger Indians geht es am Freitagabend zu den Starbulls Rosenheim. Die Oberbayern gelten als absoluter Top-Favorit auf den Titel im Süden und zeigten bereits früh in der Saison ihre Qualität. Nach 60 Minuten sind die Grün-Weißen noch immer unbezwungen, nur gegen den SC Riessersee musste man sich in der Verlängerung geschlagen geben. Dass die Starbulls aber auch verwundbar sein können, zeigte der Punktgewinn von Passau im heimischen Stadion. Rosenheim kann bei der Mission Aufstieg auf zahlreiche starke Spieler zurückgreifen.

Neben Ex-Indianer Brad Snetsinger und dem neulich verpflichteten Kanadier Zack Phillips lotsten die Verantwortlichen mit Steffen Tölzer einen Spieler aus Augsburg an die Mangfall, der mit seinen Verteidigerkollegen Aaron Reinig und Max Vollmayer die wohl stärkste Defensive der Liga bildet.

Schon am Sonntag kommt es dann zum nächsten Spitzenspiel mit Memminger Beteiligung. Die Indians empfangen am Halloween-Abend ab 18 Uhr den aktuellen Spitzenreiter der Eishockey-Oberliga aus Weiden am Hühnerberg. Einen Tag vor Allerheiligen wollen die Rot-Weißen dann den vierten Heimsieg einfahren.

"Blue Devils" aus Weiden noch ungeschlagen

Gegen die noch ungeschlagenen Blue Devils wollen die Indians ihre Serie am Hühnerberg aufrechterhalten. Die Weidener gehen als ungeschlagener Tabellenführer ins Wochenende. Bislang gab es nur Siege für das runderneuerte Team aus der Oberpfalz. Lediglich am vergangenen Sonntag musste man gegen Regensburg in die Verlängerung, ansonsten gab es nur Siege nach 60 Minuten, die in der Regel auch deutlich ausfielen. Der Kader des EVW ist rundum umgebaut worden. Vor allem der Angriff erhielt ein deutliches Upgrade. DEL-Angreifer Nick Latta, Chad Bassen oder Dennis Thielsch sind prominente Namen, die zusätzlich noch von den Kontingent-Angreifern Rubes und Homjakovs ergänzt werden.

Auch im Tor gelang den Oberpfälzern mit Jaro Hübl die Verpflichtung eines erfahrenen und äußerst starken Schlussmannes. Auch der Mann an der Bande ist neu bei den Blau-Weißen, aber kein Unbekannter. Denn mit Sebastian Buchwieser schloss sich der langjährige Peitinger Übungsleiter den ambitionierten Gästen an.

Bisherige Auftritte machen Memminger Indians Mut

Auf die Indians wird am Sonntag eine sehr schwere Aufgabe zukommen. Die Blue Devils sind die bislang wohl größte Herausforderung, die es vor eigener Kulisse zu bezwingen gilt. Doch die bisherigen Auftritte am Hühnerberg machen den Indians Mut. Ebenso der wohl voll besetzte Kader, auf den Trainer Sergej Waßmiller zurückgreifen kann. Auch die Unterstützung der Fans, die bislang sehr groß ausfiel, wird am Sonntag von den Rot-Weißen in die Waagschale geworfen.

Karten für die Partie gegen Weiden sind bereits im Vorverkauf erhältlich und können weiterhin erworben werden.