Zwei Vorfälle in Türkheim: Ein Täter schlägt einen 22-Jährigen und belästigt dessen Freundin. Ein anderer fasst einer Anhalterin an die Brüste.

14.10.2022 | Stand: 14:43 Uhr

Zwei Frauen wurden in Türkheim sexuell belästigt. Die erste Tat ereignete sich laut Polizei am Donnerstag, Ein 22-Jähriger überquerte mit seiner 21-jährigen Freundin eine Straße in dem Ort. Dabei fuhr ein rotes Auto mit erhöhter Geschwindigkeit an die beiden heran. Als der 22-Jährige den Fahrzeugführer deshalb verdutzt ansah, sei dieser ausgestiegen und es kam zum Streit.

