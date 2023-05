Ehrliche Finder: Ein Hund und zwei Handys bei der Polizei Mindelheim abgegeben

Ein verirrter Hund hat am Montag dank eines Mannes zurück zu seiner Besitzerin gefunden. Auch die Eigentümerin eines Smartphones machte die Polizei ausfindig.

30.05.2023 | Stand: 12:19 Uhr

Ein freilaufender Hund und zwei Handys sind am Pfingstmontang bei der Polizei abgegeben worden. Nach deren Angaben brachte ein Mann den Hund, der ohne Leine unterwegs gewesen war, zur Polizeiinspektion Mindelheim. Die Beamten versorgten den Hund und fanden anhand der hinzerlegten Daten an der Marke am Halsband des Hundes heraus, wem dieser gehörte. Sie informierten die Besitzerin.

An einem Tag wurden bei der Polizei Mindelheim zwei Handys abgegeben

Einen weiteren Fund machte ein Mann im Bergwald. Er brachte der Polizei ein iPhone. Auch hier ermittelten und verständigten Beamte die Eigentümerin. Anders verhält es sich bei einem Handy der Marke Poco, das Polizisten fanden und dessen Besitzer bisher nicht ausfindig gemacht werden konnte. Es kann gegen einen Eigentumsnachweis im Funbüro abgeholt werden.

