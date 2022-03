Zwei neue Haltestellen für Züge in Memmingen

Im Memminger Stadtgebiet wird es zwei Stationen der neuen Regio-S-Bahn geben – und zwar beim BBZ und in Amendingen. Wie die Vorplanungen im Detail aussehen.

30.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Für die neue Regio-S-Bahn sollen in der Region sechs neue Haltestellen entstehen. Die sogenannten „Memminger Halte“ sind in Pleß, Fellheim, Heimertingen, Buxheim sowie in Amendingen und beim Berufsbildungszentrum (BBZ) in Memmingen vorgesehen. Die Vorplanung für die Halte beim BBZ und in Amendingen wurden nun in der jüngsten Stadtratssitzung vorgestellt. Am Ende stimmte das Gremium den Plänen geschlossen zu. Läuft alles ohne Probleme, sollen die Züge Ende 2025 an den neuen Stationen die ersten Passagiere aufnehmen.