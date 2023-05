Zwei Personen greifen Beamte an - Polizei Memmingen nimmt sie in Gewahrsam

In Memmingen hat die Polizei insgesamt drei Personen in Gewahrsam genommen. Teils griffen sie die Beamte an.

03.05.2023 | Stand: 12:31 Uhr

In der Nacht auf Mittwoch hat die Memminger Polizei zwei Personen in Gewahrsam genommen, die Beamte angriffen beziehungsweise beleidigten.

Zunächst war es laut Polizei in einem Mehrfamilienhaus zu einem Streit zwischen einem 33-Jährigen und einem 35-Jährigen gekommen. Bei der Auseinandersetzung verletzte sich einer der beiden an der Hand. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, nahmen Polizeibeamte den 35-Jährigen in Gewahrsam. Doch kurze Zeit später bedrohte die 62-jährige Mutter des in Gewahrsam genommenen Mannes die Nachbarn. Sie nahmen die Beamten ebenfalls in Gewahrsam. Doch auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte sie mehrere Polizisten.

Polizei nimmt Mann in Gewahrsam - der versucht, Polizistin zu schlagen

Der zweite Vorfall ereignete sich gegen 1.45 Uhr. Ein angetrunkener 30-Jähriger zerkratzte mit einem Messer eine Haustüre. Eine Streife wollte die Personalien des Mannes feststellen. Nachdem er diese jedoch nicht preisgab, brachten ihn die Polizisten zur Dienststelle. Dabei wurde er immer aggressiver, weshalb die Beamten ihn in Gewahrsam nahmen und fesselten. Während die Beamten versuchten, ihn in die Haftzelle zu bringen, versuchte er, eine Polizistin zu schlagen und einen weiteren Beamten in die Hand zu zwicken. Letztendlich verbrachte er den Rest der Nacht in der Arrestzelle.

