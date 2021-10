Zwei Prügeleien beschäftigen Polizei in Memmingen: - Zeugen gesucht

Mit der Faust ins Gesicht: Mit gleich zwei Prügeleien hat es die Polizei in Memmingen am Wochenende zu tun bekommen. In einem Fall sucht sie nach Zeugen.

18.10.2021 | Stand: 13:41 Uhr

In Memmingen ist es am Samstag und Sonntag zu zwei Fällen von Körperverletzung gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, gerieten am Haupteingang des Memminger Herbstmarktes zwei Männer in Streit. Ein 26-jähriger Memminger schlug dabei am Samstag einem 31-jährigen Braunschweiger mit der Faust ins Gesicht. Der Getroffene erlitt Prellungen am Kiefer. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.

Männer prügeln sich am Wochenende in Memmingen

Laut den Beamten kam es am Sonntag zu der zweiten Prügelei in einer Bar in der Lindenstorstraße. Dort stritten sich ein 26-jähriger Memminger und eine bislang unbekannte Person am Samstag.

Als sie sich am Sonntag gegen 0.45 Uhr erneut in der Bar wiederbegegneten, schlug der Unbekannte dem 26-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, so die Polizei. (Lesen Sie auch: Polizei warnt vor Betrügern: Falsche Inkassoschreiben im Umlauf)

Streit in Memminger Bar eskaliert: Polizei sucht nach Tatverdächtigem

Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 15 Jahre alt, südländisches Aussehen, circa 1,75 Meter groß. Hinweise an die Polizei Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-0.

Lesen Sie auch

Schlägerei beim Spiel DJK Leiblfing und dem FC Ergolding Nach Foul: 14-Jähriger schlägt Gegenspieler beim Fußball krankenhausreif

Mehr Nachrichten aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.