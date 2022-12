Zwei Verletzte bei Streits in Memmingen und Legau

Bei Streitereien in Memmingen und Legau im Unterallgäu wurden am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt.

30.12.2022 | Stand: 13:32 Uhr

Die Polizei musste am Donnerstag zu zwei Auseinandersetzungen in Memmingen und Legau (Landkreis Unterallgäu) ausrücken. Dabei wurden zwei Menschen verletzt, heißt es in einem Polizeibericht. Die erste Tat ereignete sich gegen 23 Uhr im Bereich Hauptstraße Ecke Kratzgasse in Legau. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollten zwei junge Männer eine junge Frau ärgern.

Sie leerten unter anderem ihren Rucksack aus. Dabei wurde ihr Handy beschädigt. Letztendlich kam es zu einem Gerangel, bei dem die junge Frau an der Hand und am Knie leicht verletzt wurde.

Streit in Gemeinschaftsunterkunft in Memmingen

Der zweite Vorfall passierte gegen 21.45 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Augsburger Straße in Memmingen. Dort hat ein 47-Jähriger einen Faustschlag ins Gesicht bekommen. Er erlitt leichte Verletzungen. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind nicht geklärt. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.