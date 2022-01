Als Atombomben im Allgäu lagerten

Deutsche Trägerflugzeuge, die US-Atomwaffen tragen können: Die nukleare Abschreckung erscheint heute weit weg – war jedoch über Jahrzehnte Alltag im Allgäu.

Russische Truppen marschieren an der ukrainischen Grenze auf und versetzen die Nato in Sorge. Gleichzeitig diskutiert man in Deutschland über den Kauf von Kampfflugzeugen: Der Kalte Krieg, so scheint es, erlebt ein Comeback. Denn die neuen Jets dienen vor allem einem Zweck: Sie sollen die nukleare Teilhabe Deutschlands sichern (siehe unten). Dabei lagern Kernwaffen, die unter US-Kontrolle stehen, auf dem Gebiet der Nato-Mitgliedsstaaten. Diese halten im Gegenzug Kampfjets bereit, die die Waffen im Ernstfall abwerfen können.

„Heute gehören hierzu etwa 15 Kernwaffen in Büchel“, sagt Moritz Kütt vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Uni Hamburg. Der Luftwaffenstützpunkt in der Eifel erscheint aus Allgäuer Perspektive ähnlich weit weg wie der Kalte Krieg – dabei war die nukleare Abschreckung einst Teil des Alltags in der Region. So waren bis 1996 Streitkräfte der US Air Force auf dem Fliegerhorst in Memmingerberg (Kreis Unterallgäu) stationiert. „Bis zu diesem Zeitpunkt war die Fähigkeit, Nuklearwaffen einzusetzen, vorhanden“, sagt Heinrich Schneider, damals Kommodore an dem Luftwaffenstandort.

1995 wurden die Bomben aus dem Unterallgäu abtransportiert

Abtransportiert wurden die dort gelagerten Kernwaffen laut einem Bericht unserer Zeitung im Dezember 1995. Sie konnten zuvor in elf der 26 sogenannten Shelter, die Kampfflugzeuge beherbergten, gelagert werden. Unter deren Boden hatten bis zu vier Kernwaffen Platz. Laut einem Bericht unserer Zeitung von 1991 sollen die Waffen die 25-fache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe gehabt haben. Deren Existenz blieb in der Region weitgehend unbekannt. „Außerhalb wusste quasi niemand davon. Mich erstaunt, dass dieser Grundkonsens der Verschwiegenheit gehalten hat“, sagt Schneider.

Die in Memmingerberg stationierten Kampfflugzeuge konnten die Bomben ans Ziel fliegen und dort abwerfen, erläutert Forscher Kütt, der sich mit innovativen Technologien zur nuklearen Rüstungskontrolle befasst. Sie seien dafür gedacht gewesen, sowjetische Kampfverbände zu stoppen. „Für uns Piloten waren das politische Waffen“, sagt Schneider. „Uns war klar, dass bei einem Einsatz in Ost wie West keiner mehr übrig bleibt.“ Und selbst wenn die Piloten so einen Einsatz überlebt hätten, wären sie in ein Trümmerfeld heimgekehrt. „Da fragt man sich: Was macht man dann? Man war jung, hatte Ideen, was man mit dem Leben anfangen will. Ich hatte eine Familie, kleine Kinder, Pläne. Das war eine Belastung.“

Trotzdem habe man damit gerechnet, die Waffen niemals einzusetzen. „Wir haben die andere Seite als Teil der Abschreckung eben auch daran gehindert, auf dumme Ideen zu kommen“, sagt Schneider. Der Fliegerhorst im Allgäu war damit gewissermaßen ein Hotspot des Kalten Krieges – und „sicher auch ein sowjetisches Kernwaffenziel“, gibt Kütt zu bedenken. „Dort wusste man sicherlich, dass es hier Kernwaffen gab. Die Stadt Memmingen liegt im Zerstörungsradius vieler Kernwaffen, das war damals kein abwegiges Szenario“, sagt Kütt.

Daheim kein Thema

Konkret bedroht habe man sich aber nie gefühlt, sagt Schneider. „Für uns waren die Nuklearwaffen kein beängstigender Gegenstand. Ein Unfall im Kernkraftwerk Gundremmingen war für mich eine viel realistischere Gefahr als ein Krieg oder ein Unfall mit einer der Waffen.“ Das erkläre vermutlich auch, warum außerhalb des Memmingerberger Fliegerhorstes über dieses Thema nicht gesprochen worden sei. Das galt auch für Schneiders familiäres Umfeld. „Dass wir vielleicht Kernwaffen einsetzen, war daheim kein Thema. Dort hat man sich eher Sorgen über einen möglichen Flugunfall gemacht“, sagt Schneider.

Genau Bescheid wussten die Piloten offenbar auch nicht. „Ich habe öfter sogenannte Shapes gesehen, Metallcontainer in Bombenform. Ob darin eine Kernwaffe war, wussten wir letztendlich nicht“, schränkt Schneider ein. Diese Geheimniskrämerei hält sich bis heute. So wollte das Verteidigungsministerium zu Kernwaffen in Memmingerberg keine Auskunft geben – auch nicht 25 Jahre nach deren Abzug.

Atomwaffen in Deutschland

Wettrüsten: Die gegenseitige Abschreckung mit Atomwaffen war auch in Deutschland spürbar. „In der BRD und der DDR gab es im Kalten Krieg bis zu 7000 Kernwaffen“, sagt Moritz Kütt von der Universität Hamburg. Auch im Oberallgäu waren Einheiten stationiert, die Teil der nuklearen Abschreckung waren.

Funktionsweise: Die ersten Bomben wurden laut Kütt 1955 in Deutschland stationiert. Dafür zuständig waren die USA. „Den Schlüssel haben die US-Truppen, die Deutschen stellen Flugzeug und Personal.“ Die Hoffnung hinter diesem Zwei-Schlüssel-Prinzip war laut Moritz Kütt, dass Einsätze miteinander abgestimmt werden. „In der Praxis ist fraglich, ob das militärisch überhaupt funktionieren würde.“

Gegenwart: Die nukleare Teilhabe gehört in Memmingerberg der Vergangenheit an – andernorts aber nicht. Neben Deutschland seien auch Belgien, die Niederlande, Italien und die Türkei daran beteiligt, sagt Kütt.

