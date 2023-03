Heute ist meteorologischer Frühlingsanfang 2023 - und so sind die Bauernregeln

Heute ist meteorologischer Frühlingsanfang 2023. Warum am 1. März? Und was sagen die Bauernregeln zu dem Tag, der nicht sehr frühlingshaft werden wird?

28.02.2023 | Stand: 21:09 Uhr

Heute ist meteorologischer Frühlingsanfang 2023. Er fällt auf ein anderes Datum als der kalendarische Frühlingsanfang. Was hat es mit den Tagen auf sich? Wie wird das Wetter beim Frühlingsanfang 2023 und was sagen die Bauernregeln zu diesem Datum? Hier alle Infos.

Datum: Wann ist meteorologischer Frühlingsanfang 2023?

Der meteorologische Frühlingsanfang fällt immer auf den 1. März. 2023 ist es also am Mittwoch soweit.

Welche Bedeutung hat der meteorologische Frühlingsanfang 2023?

Eine ganz praktische. Die Wetterexperten teilen die vier Jahreszeiten einfach in Quartale ein, um Daten besser miteinander vergleichen zu können, etwa die Durchschnittstemperaturen der Winter der vergangenen Jahre. Am einfachsten geht das, wenn eine Jahreszeit - in diesem Fall der Frühling - einfach am 1. März beginnt. Am 1. Juni ist dann schon wieder meteorologischer Sommeranfang.

Meteorologischer Frühlingsanfang und kalendarischer Frühlingsanfang: Was ist der Unterschied?

Der meteorologische Frühlingsbeginn ist "von Menschen gemacht" eben am 1. März. Der kalendarische Frühlingsanfang ist dann, wenn die Sonne im Zenit über dem Äquator steht. In diesem Jahr ist das am 20. März soweit.

Und was hat es mit dem phänologischen Frühlingsanfang auf sich?

Der phänologische Frühlingsanfang ist an kein festes Datum gebunden. Die Phänologie erfasst den Jahreslauf nach periodisch wiederkehrenden Erscheinungen wie dem Entwicklungsstand der Pflanzen. Der Termin des Frühlingsanfangs wandert dann zum Beispiel mit der Kirschblüte über Wochen von Süd nach Nord durch Europa.

Und wie ist das Wetter zum meteorologischen Frühlingsanfang 2023?

Nicht wirklich frühlingshaft. Es wird kalt bei Temperaturen zwischen minus 7 Grad in der Nacht und maximal 4 Grad am Tag. Immerhin scheint die Sonne gelegentlich vom heiter bis wolkigen Himmel. Schnee oder Regel wird es im Allgäu nicht geben.

Was sagen die Bauernregeln zum meteorologischen Frühlingsanfang?

Der 1. März ist Namenstag des heiligen Albinus von Angers. Dementsprechend ranken sich auch die Bauernregeln um den Heiligen:

Regnet's stark zu Albinus, macht's dem Bauern arg Verdruss.

Sankt Albin im Regen, kein Erntesegen.

Ein feuchter März ist des Bauern Schmerz.

So wie der 1. März, so der Frühling.

Die Bauern hofften also stets darauf, dass es am 1. März nicht regnen würde - wofür die Karten 2023 im Allgäu tatsächlich ganz gut stehen.