Prognose: Zum meteorologischen Winteranfang könnte Schnee im Allgäu liegen

Bald ist meteorologischer Winteranfang 2021. Der Tag könnte seinem Namen alle Ehre machen. (Noch unsichere) Prognosen schließen Schnee im Allgäu nicht aus.

21.11.2021 | Stand: 12:26 Uhr

Meteorologischer Winteranfang und astronomischer Winteranfang - die sogenannte Wintersonnenwende - fallen auf unterschiedliche Tage. Was hat es mit dem jeweiligen Datum auf sich?

Datum: Wann ist meteorologischer Winteranfang 2021?

Der meteorologische Winteranfang fällt immer, also auch 2021, auf den 1. Dezember. Dieses Jahr ist das ein Mittwoch.

Welche Bedeutung hat der meteorologische Winteranfang?

Eine ganz praktische. Die Wetterexperten teilen die vier Jahreszeiten einfach in Quartale ein, um Daten besser miteinander vergleichen zu können, etwa die Durchschnittstemperaturen der Winter der vergangenen Jahre. Am einfachsten geht das, wenn eine Jahreszeit - in diesem Fall der Winter - einfach am 1. Dezember beginnt. Am 1. März ist dann schon wieder meteorologischer Frühlingsanfang.

Meteorologischer Winteranfang und kalendarischer Winteranfang: Was ist der Unterschied?

Der meteorologische Winterbeginn ist "von Menschen gemacht" eben am 1. Dezember. Der kalendarische Winterbeginn ist die Wintersonnenwende, wenn also die Sonne so flach über dem Horizont steht wie sonst nie im Jahr, die längere Zeit des Tages ist sie sogar unter dem Horizont. An diesem Tag - 2021 ist das der 21. Dezember - erleben des kürzesten Tag des Jahres und die längste Nacht des Jahres.

Und was hat es mit dem phänologischen Winteranfang auf sich?

Der phänologische Winterbeginn ist an kein festes Datum gebunden. Die Phänologie erfasst den Jahreslauf nach periodisch wiederkehrenden Erscheinungen wie dem Entwicklungsstand der Pflanzen. Phänologischer Winter ist laut Bund Naturschutz die Periode zwischen Ende der Vegetationszeit und Haselblüte. Winterbeginn ist mit dem Auflaufen des Winterweizens.

Und wie wird das Wetter zum meteorologischen Winterbeginn 2021?

Das ist aktuell noch unklar. Erste - allerdings sehr unsichere -Trends gingen am 21.11. davon aus, dass es am 1. Dezember leicht schneien könnte. Der Winterbeginn würde damit seinem Namen alle Ehre machen.

Bilderstrecke

Das sind die größten und beliebtesten Skigebiete im Allgäu

1 von 19 Skifahren am Ifen mit traumhafter Bergkulisse und Alpenpanorama. In dem Skigebiet im Kleinwalsertal gibt es eine moderne Gondelbahn sowie einen Sessellift. Die weitläufigen Pisten sind sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Wintersportler geeignet. Bild: Matthias Becker (Archiv) Skifahren am Ifen mit traumhafter Bergkulisse und Alpenpanorama. In dem Skigebiet im Kleinwalsertal gibt es eine moderne Gondelbahn sowie einen Sessellift. Die weitläufigen Pisten sind sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Wintersportler geeignet. Bild: Matthias Becker (Archiv) 2 von 19 Die Walmendingerhornbahn ist eine große Kabinenbahn im Kleinwalsertaler Mittelberg, die Skifahrer von 1200 Meter auf 1948 Meter befördert. Oben angekommen gibt es zwei Sessellifte und mehrere anspruchsvolle Abfahrten, wovon eine Piste bis hinunter ins Tal führt. Lesen Sie hier unsere Berichterstattung zum Winterbeginn im vergangenen Jahr - da war es nämlich tatsächlich winterlich:

Der meteorologische Winteranfang 2020 am Dienstag, 1. Dezember, bringt dem Allgäu tatsächlich winterliches Wetter. "Pünktlich zum Start des meteorologischen Winters am 1. Dezember scheint dieser erstmals auf Tuchfühlung zu gehen und mit seinen Muskeln zu spielen", sagte Meteorologe Lars Kirchhübel vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

In der Nacht zum Dienstag erwartete der DWD im Süden und Osten teils bis in tiefe Lagen Schnee oder Schneeregen, teils auch gefrierenden Regen. Es besteht erhöhte Glättegefahr am Morgen - auch, wenn die Winterdienste schon am Montagabend auf den Straßen im Allgäu unterwegs waren. Oberhalb von 400 Metern seien fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee möglich, hieß es.

Im Tagesverlauf bleibt es dann laut Vorhersage bewölkt, im Süden Deutschlands kann es allerdings weiter schneien. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 5 Grad.

Bereits am Mittwoch lockert der Himmel über Deutschland dann wieder auf, die Temperaturen steigen auf 2 bis 7 Grad. "Wenn man sich den weiteren Verlauf der kommenden Wochen anschaut, dann wird schnell klar, dass der Frühwinter zunächst nur eine Eintagsfliege war", sagte Kirchhübel.

Wetter: Der Herbst war in Bayern ziemlich kühl

Das kurze Winter-Zwischenspiel kommt nicht ganz von ungefähr. Schon im Herbst war Bayern die kühlste deutsche Region. Im Mittel herrschten demnach im Freistaat 9,2 Grad Celsius, so der Deutsche Wetterdienst. Damit liegt Bayern gut ein Grad unter dem gesamtdeutschen Mittelwert von 10,3 Grad.

Am kühlsten war es in diesem Herbst bundesweit an diesem Montagmorgen in Bad Königshofen, nordwestlich von Bamberg - mit minus 9,2 Grad.

Gut 165 Liter Niederschlag fielen pro Quadratmeter. Das beschert Bayern Platz zwei hinter dem Saarland mit 220 Litern. Der Alpenrand zählte mit 480 Litern pro Quadratmeter zu den Gebieten mit dem meisten Niederschlag.

Mit fast 380 Sonnenstunden gehörte der Freistaat im Herbst 2020 aber auch zu den sonnenreichen Bundesländern.

Mehr zum Wetter im Allgäu lesen Sie in unserem Allgäu-Wetter-Special.