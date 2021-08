Highlight für Michael Schwarzmann: Radprofi startet bei Deutschland Tour

Der Kemptener Radprofi Michael Schwarzmann startet bei der dritten Auflage der Deutschland Tour. Sein Team Bora-hansgrohe hat große Ambitionen.

Der Allgäuer Radprofi Michael Schwarzmann startet bei Deutschland Tour. Für den gebürtigen Kemptener ist das einzige große deutsche Etappenrennen ein echtes Saisonhighlight.

Die dritte Austragung der 2018 neuaufgelegten Rundfahrt beginnt am Donnerstag in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern), führt über Sachsen-Anhalt nach Thüringen und endet nach vier Tagen in Nürnberg. Schwarzmann und seine Teamkollegen vom oberbayerischen Rennstall Bora-hansgrohe rechnen sich einiges aus. Der 30-jährige Betzigauer wird vor allem Sprintstar Pascal Ackermann (Kandel), der nach überstandener Krankheit wieder fit ist, im Kampf um Etappensiege unterstützen - vor allem auf den ersten beiden Abschnitten ist der Sprintzug gefordert. Schwarzmann selbst zeigte sich zuletzt mit drei Top 15-Platzierungen bei der Polenrundfahrt in guter Form.

Bora-hansgrohe geht mit schlagkräftigem Team an den Start

Mannschaftskamerad und Tour de France-Etappensieger Nils Politt dürfte die Gesamtwertung anvisieren, nachdem der Kölner 2018 den Deutschland Tour-Sieg nur um sechs Sekunden verpasst hatte. Wie das Team aus Raubling bekannt gab, starten zudem Kletterspezialist Emanuel Buchmann (Ravensburg), Andreas Schillinger (Amberg) und Rüdiger Selig (Zwenkau).

Mark Cavendish fordert Pascal Ackermann

Allerdings gibt es starke Konkurrenz – vor allem im Sprint. Nahezu alle schnellen deutschen Fahrer sind mit dabei, darunter André Greipel (Israel Start-Up Nation) und John Degenkolb (Nationalteam). Dazu kommt der 34-fache Tour de France Etappensieger Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step), der sich in diesem Jahr in bestechender präsentiert.

