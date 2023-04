Am Dienstagabend wurden die Michelin-Sterne 2023 vergeben. Unter den ausgezeichneten Restaurants waren auch in diesem Jahr wieder einige Allgäuer Gaststätten.

Spannung bei Köchen und Gourmet-Restaurants auch im Allgäu: Heute werden die Michelin-Sterne 2023 vergeben. Im vergangenen Jahr wurden gleich sieben Restaurants im Allgäu und Kleinwalsertal mit der begehrten Auszeichnung im "Guide Michelin" gekrönt.

Heute am Dienstag (4.4.2023) wird um 17 Uhr in Karlsruhe bekanntgegeben, welche Top-Restaurants die diesjährigen Michelin-Sterne 2023 bekommen. Sind wieder Sterne-Köche aus dem Allgäu dabei?

Was bedeuten die Michelin-Sterne?

Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. 2022 waren 327 Restaurants mit mindestens einem Stern des "Guide Michelin" ausgezeichnet worden. Drei Sterne sind die Krönung. Das erreichten im vergangenen Jahr nur neun Restaurants.

Die Definitionen für die Michelin-Sterne lauten:

1 Stern: Eine Küche voller Finesse – einen Stopp wert!

Eine Küche voller Finesse – einen Stopp wert! 2 Sterne: Eine Spitzenküche – einen Umweg wert!

Eine Spitzenküche – einen Umweg wert! 3 Sterne: Eine einzigartige Küche – eine Reise wert!

Diese Restaurants in der Region erhielten 2023 einen Michelin-Stern

Fünf Restaurants im Allgäu haben 2023 einen Michelin-Stern erhalten:

Das Maximilians in Oberstdorf

Ess Atelier Strauss in Oberstdorf

Silberdistel in Ofterschwang

Villino in Lindau

PAVO im Burghotel Falkenstein Pfronten

Diese Restaurants in der Region erhielten 2022 einen Michelin-Stern

Sieben Restaurants im Allgäu und im Kleinwalsertal durften sich vergangenes Jahr über eine Nennung im Michelin-Guide freuen:

Das Maximilians in Oberstdorf

ESS ATELIER STRAUSS in Oberstdorf

Silberdistel in Ofterschwang

PAVO im Burghotel Falkenstein in Pfronten

Kilian Stuba Kleinwalsertal im Ifen-Hotel Hirschegg

VILLINO in Lindau

Schattbuch in Amtzell

Simon Schlachter vom Restaurant PAVO im Burghotel Falkenstein in Pfronten erhielt 2022 bereits seinen dritten Stern in Folge. Was Schlachter, der jüngste Sterne-Koch Bayerns, über die Michelin-Sterne fürs Allgäu und über die Test-Esser sagt, erfahren Sie hier.

Sternekoch Simon Schlachter aus dem Allgäu. Bild: Sabrina Schindzielorz (Archiv)

Wie werden die Michelin-Sterne vergeben?

Auf der Suche nach den besten Adressen fürs Essen sind erfahrene, internationale Tester anonym unterwegs. Der Vergabe der Sterne liegt ein einheitliches Bewertungssystem zugrunde. Als Kriterien für die Michelin-Inspektoren gelten unter anderem:

die Qualität der Produkte,

eine persönliche Note,

das Preis-Leistungs-Verhältnis

sowie eine auf Dauer gleichbleibende Qualität.

Auch in diesem Jahr gibt es nicht nur für Küchen-Kunst Sterne. Es winken auch ein grüner Stern für Nachhaltigkeit, Auszeichnungen für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und für besondere Leistungen des Service-Teams.

Ein Allgäuer Restaurant hatte den Grünen Stern 2021 bereits bekommen: Das Freistil in Ofterschwang - und auch 2022 wurde der Grüne Stern wieder ans Freistil vergeben.

Das sind die 3-Sterne-Restaurants im Guide Michelin 2022 in Deutschland

Neun Restaurants wurden 2022 mit der höchsten Auszeichnung im Guide Michelin bedacht - 3-Michelin-Sternen:

Baiersbronn - Restaurant Bareiss

Baiersbronn - Schwarzwaldstube

Berlin - Rutz

Dreis - Waldhotel Sonnora

Hamburg - The Table Kevin Fehling

Perl - Victor's Fine Dining by christian bau

Piesport - schanz. restaurant. (neu)

Rottach-Egern - Restaurant Überfahrt Christian Jürgens

Wolfsburg - Aqua

Was ist der Guide Michelin?

Der Michelin-Guide erscheint inzwischen in 41 Ländern, neben Europa auch in den USA und Asien. Hinter dem renommierten roten Restaurantführer steht der gleichnamige französische Reifenhersteller. In Deutschland erschien der erste "Guide Michelin" 1910, damals aber noch "den Herren Automobilisten" gewidmet und vor allem mit Straßenrouten versehen. (mit dpa)