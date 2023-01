Braucht es Migrationsquoten für Schulen im Allgäu?

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes plädiert für Obergrenzen von Schülern mit ausländischen Wurzeln. Im Allgäu sorgt der Vorschlag für Diskussionen.

30.01.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Mit seiner Forderung nach Migrationsquoten an Schulen hat der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, eine bundesweite Diskussion ausgelöst. Auch im Allgäu. „Wir haben ein Integrationsproblem in Deutschland“, sagte Meidinger in einem Interview. Integration gelinge nicht, wenn zum Beispiel in Klassen an Brennpunktschulen zu 95 Prozent nicht-deutsche Schüler vertreten seien. Eine konkrete Obergrenze nannte Meidinger nicht. Seiner Meinung nach nehmen ab einem 35-Prozent-Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund in einer Klasse „die Leistungen überproportional“ ab.

