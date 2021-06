Getuntes Auto kommt zwei Mal innerhalb von kurzer Zeit zu Sachverständigen

Der Polizei fallen bei einer Verkehrskontrolle in Mindelheim mehrere Verstöße auf. Das Auto kommt zu einem Sachverständigen. Der kennt das Auto bereits.

28.06.2021 | Stand: 13:40 Uhr

Zweimal innerhalb von wenigen Wochen war ein Golf GTI bei einem Sachverständigen. Die Polizei hatte das Auto am Freitag in Mindelheim kontrolliert, weil das vordere Kennzeichen fehlte, heißt es in einer Mitteilung. So waren die Reifen abgefahren und der Auspuff war viel zu laut. Zudem war die Schubabschaltung deaktiviert, sodass ein Knallgeräusch entstand. Das Auto wurde abgeschleppt und zu einem Sachverständigen gebracht.

Getuntes Auto war bereits wenige Wochen zuvor bei Sachverständigen

Dort stellte sich heraus, dass das Auto im gleichen Zustand bereits wenige Wochen zuvor bei dem Sachverständigen gewesen war. Nun muss der 23-jährige Fahrer erneut mit einem Bußgeld rechnen. Da es sich laut Polizei um Vorsatz handelt, wird es doppelt so hoch sein und etwa 1.500 Euro betragen.

