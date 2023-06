Über Stock und Stein mit dem SUV-E-Bike im Allgäu die Berge hoch und runter

Mit einem SUV-E-Bike geht's auch über unwegsames Gelände die Berge im Allgäu hinauf. Das macht diese Räder so besonders.

01.06.2023 | Stand: 06:44 Uhr

Der E-Bike-Boom scheint nicht enden zu wollen. Das gilt auch oder gerade für die Region Allgäu. Viele Berge wollen nicht zu Fuß erwandert, sondern auch auf zwei Rädern erklommen werden. Zahlreiche E-Bike-Angebote drängen auch im Allgäu auf den Markt. Es wird so immer schwerer, den Überblick zu behalten. Wer sich zwischen den vielen E-Bike-Gattungen schwer zurechtfindet, kann auf sogenannte Allroad-, Crossover- oder SUV-Bikes setzen.

Mit dem SUV-E-Bike auf jedem Untergrund unterwegs

SUV-E-Bikes sind auch für Menschen im Allgäu gedacht, die gerne abseits der ausgetretenen Pfade fahren und die Vorteile eines Elektrofahrrads mit der Fähigkeit, auch auf unwegsamem Gelände zu fahren, kombinieren möchten.

Der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) vermeldet, dass 2021 rund 6,7 Millionen Fahrräder in Deutschland verkauft wurden. 43 Prozent davon waren E-Bikes. Stiftung Warentest hat im vergangenen Jahr neun SUV-E-Bikes getestet. Die Preisklasse beginnt bei diesen Rädern bei Minimum 3000 Euro.

Was verstehen wir unter einem SUV-E-Bike?

Ein SUV-E-Bike ist ein Elektrofahrrad, das speziell für den Einsatz im Gelände oder für abenteuerliche Ausflüge entwickelt wurde. Der Begriff "SUV" steht für "Sport Utility Vehicle" und wird normalerweise für große, robuste Geländewagen verwendet. Beim SUV-E-Bike wird dieser Begriff auf ein Elektrofahrrad angewendet, das ähnlich wie ein Geländewagen konstruiert ist. Perfekt für eine Radtour im Allgäu.

So ein SUV-E-Bike zeichnet sich in der Regel durch eine robuste Bauweise, eine hohe Bodenfreiheit und Geländetauglichkeit aus. Es ist mit breiten Reifen, einer stabilen Federung und leistungsstarken elektrischen Antriebssystemen ausgestattet. Diese E-Bikes sind in der Regel mit einem kräftigen Motor ausgestattet, der beim Treten zusätzliche Unterstützung bietet und es den Fahrern ermöglicht, steile Anstiege und unwegsames Gelände einfacher zu bewältigen.

Die Batteriekapazität eines SUV-E-Bikes ist normalerweise größer als die herkömmlicher E-Bikes, um längere Strecken und anspruchsvolles Gelände bewältigen zu können. Dadurch wird eine größere Reichweite ermöglicht, was gerade für Abenteuer- oder Offroad-Fahrten von Vorteil ist.

Diese Eigenschaften haben SUV-E-Bikes

SUV-E-Bikes haben verschiedene Eigenschaften, die sie von herkömmlichen E-Bikes unterscheiden. Hier sind einige typische Merkmale von SUV-E-Bikes: