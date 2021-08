Beim Landesliga-Derby zwischen dem FC Kempten und dem 1. FC Sonthofen kreuzen sich die Wege von Thomas Rathgeber und Andreas Hindelang wieder.

26.08.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Über eineinhalb Jahrzehnte sind vergangen, seitdem sie das letzte Mal gemeinsam auf Torejagd gingen. Am Freitag kreuzen sich die Wege von Thomas Rathgeber und Andreas Hindelang wieder, wenn der 1. FC Sonthofen zum Landesliga-Derby beim FC Kempten aufspielt. Ab 18 Uhr kommt es im Illerstadion zum Duell der beiden Sturm-Routiniers. An der Stelle, an der Rathgeber und Hindelang letztmals vor 5850 Tagen gemeinsam auf dem Rasen standen – in der Saison 2005/2006 für den FCK in der Bayernliga.