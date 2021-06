Mit der Sense mähen: Viele Allgäuer nutzen das alte Arbeitsgerät wieder. Es gibt sogar Kurse für Anfänger. Wir besuchten zwei Profis auf der Wachters Alpe.

15.06.2021 | Stand: 18:17 Uhr

„Obacht, hier kommt der Sensenmann!“ Kräftig schwingt Josef Hörburger seine Sense und mäht alles nieder, was ihm rund um die Wachters Alpe oberhalb des Niedersonthofer Sees in den Weg kommt. Der Reporter bekommt freundlicherweise noch eine Warnung, um sich in Sicherheit zu bringen. Markante Zischlaute erklingen, wenn die gebogene Schneide am Arbeitsgerät des drahtigen Waltenhofeners durch hohes Gras und Kräuter fährt: „Zscht, Zscht.“