Innerhalb von nur fünf Minuten haben sich auf der A96 am Mittwochmorgen zwei Unfälle ereignet.

07.04.2021 | Stand: 12:51 Uhr

Zwei Unfälle innerhalb kurzer Zeit an fast gleicher Stelle: Auf der Autobahn 96 bei Weißensberg (Landkreis Lindau) in Fahrtrichtung kam es am Mittwochmorgen zu spektakulären Szenen. Und beide Male waren Autofahrer in Unfälle verwickelt, die mit Sommerreifen unterwegs waren, obwohl es zuvor geschneit hatte. Doch der Reihe nach:

Unfall Nummer eins: Ein 52-jähriger Fahrzeugführer befuhr die teilweise schneebedeckte A96. Da er Sommerreifen auf seinem Fahrzeug montiert hatte, kam er ins Schleudern, prallte gegen die rechte Leitplanke und danach wieder zurück auf den rechten Fahrstreifen. Ein ihm folgender 41-jähriger Mann prallte dem querstehenden Pkw des 52-Jährigen frontal in die rechte Fahrzeugseite. Beide Autofahrer blieben glücklichwerweise unverletzt. Der Schaden beträgt circa 20.000 Euro, wobei der Pkw des 52-Jährigen mit einem Totalschaden abgeschleppt werden musste, wie die Polizei mitteilt.

Unfall Nummer zwei: An fast der gleichen Stelle passierte dann etwa fünf Minuten später ein weiterer Unfall . Eine 53-jährige befuhr mit ihrem Pkw die A96 auf der Überholspur in Richtung München . Ein 61-jähriger Mann prallte bei einem Überholmanöver in das Heck der vor ihm fahrenden 53-Jährigen. Auch hier hatte der Unfallverursacher schon Sommerreifen auf seinem Pkw montiert. Die 53-jährige Frau wurde bei dem Unfall erheblich verletzt, sie erlitt eine Oberarmfraktur und eine Schulterverletzung. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden, allein der Schaden am Pkw des 61-jährigen wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt, der Schaden am PKW der 53-jährigen auf 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Autobahn war für circa 2 Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden der Leitplanken beträgt etwa. 5000 Euro, sodass der Gesamtschaden bei beiden Unfällen auf ungefähr 70.000 Euro geschätzt wurde.

