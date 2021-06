Mitarbeiter bei Amazon in Graben legen Arbeit nieder

Amazon hat lokalisierte Webseiten für die USA, UK, Frankreich, Kanada, Deutschland mit Österreich, Schweiz und Liechtenstein, Italien, Spanien, Niederlande, Australien, Brasilien, Japan, China, Indien, Mexiko, Singapur und die Türkei. Im August 2020 kündigt das Unternehmen an, eine Webseite in Schweden einzurichten. Der Sitz der Konzernzentrale ist Seattle in den USA, die europäische Unternehmenszentrale befindet sich in Luxemburg. Das Bild entstand 2019 in den Amazon Büros in New York.