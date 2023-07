„Tschüss, Stellplatznot“: Unternehmen Klaus Multiparking aus Aitrach im Porträt

Klaus Multiparking entwickelt Abstellsysteme für begrenzten Platz. Der Allgäuer Betrieb liefert aber nicht nur in Großstädte und hat auch Fahrräder im Blick.

18.07.2023 | Stand: 11:52 Uhr

Parkplätze sind an vielen Orten Mangelware – erst recht in Großstädten oder dicht besiedelten Regionen. Für Abhilfe will die Firma Klaus Multiparking sorgen. Am Hauptsitz in Aitrach nahe Memmingen entwickelt und baut das Familienunternehmen beispielsweise Systeme, die an einen Aufzug für Autos oder auch ein Hochregallager erinnern.

