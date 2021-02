Auch die Memminger H&M-Filiale ist laut Verdi vom Stellenabbau betroffen. So äußert sich H&M zum Vorwurf, vor allem Mütter junger Kinder loswerden zu wollen.

18.02.2021 | Stand: 05:43 Uhr

Die schwedische Modekette H&M will deutschlandweit Personal abbauen – auch das Memminger Geschäft ist laut der Gewerkschaft Verdi betroffen. In dem Laden in der Fußgängerzone sind etwa 45 Personen beschäftigt – zehn sollen nach Angaben der Allgäuer Gewerkschaftssekretärin Manuela Karn gehen. Laut H&M handelt es sich um ein „Freiwilligenprogramm“. Einer von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Vereinbarung habe sich der Betriebsrat aber verweigert, sagt Karn.