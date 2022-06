Modekette Orsay schließt Ende Juni alle Läden in Deutschland

Die Modekette Orsay verschwindet aus Deutschlands Fußgängerzonen. Alle Orsay-Filialen werden Ende Juni geschlossen, auch das Allgäu ist betroffen.

03.06.2022 | Stand: 11:25 Uhr

Die angeschlagene Modekette Orsay schließt ihre 197 Filialen in Deutschland. Das bestätigte der Konzern gegenüber dem Fachmagazin "Textilwirtschaft". Damit verlieren auch die rund 1200 Beschäftigten ihren Job. "Die Filialen und Mitarbeiterverträge waren bereits Ende März zum 30. Juni gekündigt worden", so das Blatt weiter.

Orsay-Filialen gibt es es in vielen deutschen Städten. Die Firma wurde 1975 in Baden-Württemberg gegründet und hat sich auf Mode für junge Frauen spezialisiert. Vor allem durch die Corona-Krise geriet Orsay in massive Schwierigkeiten. Im November 2021 begab sich Orsay in ein Schutzschirmverfahren, seit Januar 2022 ist das Unternehmen in Insolvenz in Eigenverwaltung.

Am 28. April 2022 wurde auch ein Insolvenzverfahren über die Österreich-Tochter eröffnet.

Im Allgäu ist Orsay derzeit noch in Kempten vertreten. Die Orsay-Filialen in Memmingen und Kaufbeuren sind bereits dicht.