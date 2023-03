Modellprojekt zum Bürokratie-Abbau in der Pflege: Kliniken Kempten und Memmingen nehmen teil

Die Krankenhäuser in Kempten und Memmingen nehmen an einem Modellprojekt zum Bürokratie-Abbau in der Pflege teil. Darum geht es laut Minister Klaus Holetschek.

27.03.2023 | Stand: 13:38 Uhr

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek setzt sich für einen deutlichen Bürokratie-Abbau in den Krankenhäusern ein. Holetschek betonte am Montag in München: „Die Personalsituation in den Krankenhäusern ist seit vielen Jahren durch zahlreiche Faktoren, vor allem Personalmangel und bürokratische Auflagen, massiv angespannt. Eine Entlastung des Personals durch weniger Bürokratie und weniger Dokumentation ist zwingend erforderlich. Den richtigen Weg wird ein Modellprojekt aufzeigen, das wir heute gestartet haben.“

Der Minister fügte nach einer Sitzung der entsprechenden Steuerungsgruppe hinzu: „Gemeinsam mit den Akteuren im Krankenhausbereich haben wir heute das weitere Vorgehen festgelegt. Ziel des Modellprojekts ist es, mit 18 bayerischen Krankenhäusern konkrete Ansatzpunkte für den Bürokratieabbau zu entwickeln. Wir wollen im Rahmen geltenden Rechts vor allem praktikable und allgemeinverbindliche Vorschläge machen, die jetzt schon umgesetzt werden können."

Bayerns Modellprojekt zum Bürokratier-Abbau in der Pflege: Kempten und Memmingen dabei

Holetschek weiter: "Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte brauchen mehr Freiraum, um sich um die Patientinnen und Patienten zu kümmern. Daher müssen wir rasch die überbordende Bürokratie im Krankenhaus zurückdrängen. So wird auch die Jobzufriedenheit im Krankenhaus wieder steigen. Klar ist: Die Qualität der Versorgung darf nicht unter dem Abbau von Bürokratie leiden. Dafür tragen wir mit dem Modellprojekt Sorge.“

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Bild: Annette Riedl, dpa (Symbolbild)

„Das Projekt kann nur gelingen, wenn zwischen den Partnerinnen und Partnern im Gesundheitswesen Vertrauen herrscht. Denn auch die Beteiligten selbst müssen überprüfen, wie sie bürokratische Hürden abbauen können, wo also beispielsweise Dokumentationsvorschriften oder Prüfpflichten abgebaut und Prozesse verschlankt und vereinfacht werden können. In den Blick zu nehmen sind hier besonders die Mehrfachmeldungen von Daten durch die Krankenhäuser an verschiedene Kassen zur Prüfung. Weitere konkrete Vorschläge sollen in den Workshops von den Kliniken erarbeitet werden. Die 18 Kliniken bilden dabei die Vielfalt der Kliniken im Freistaat ab: Sie sind über die Regierungsbezirke verteilt und vertreten Krankenhäuser aller Größen und verschiedener Trägerschaften.“

Workshops zum Bürokratieabbau finden in diesen bayerischen Kliniken statt: