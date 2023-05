Polizei kontrolliert rund 200 Motorradfahrer im Allgäu über Pfingsten

Rund 200 Motorräder kontrollierte die Polizei am Pfingstwochenende verteilt über das Ober-, West- und Ostallgäu. Das ist die Bilanz.

30.05.2023 | Stand: 13:35 Uhr

Drei Fahrzeuge waren zu laut, die Beamten stoppten die Weiterfahrt und erhoben ein Bußgeld in Höhe von jeweils 90 Euro. Für sechs Krafträder endete die Ausfahrt an der Kontrollstelle, da diese mit unzulässigen Bauteilen ausgerüstet waren, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Jeweils 90 Euro und ein Punkt wurden dabei fällig. Bei sieben Motorrädern beanstandeten die Polizisten eine zu geringe Reifenprofiltiefe. Die jeweiligen Fahrer erwarten ein Bußgeld zwischen 60 und 75 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Am Pfingstmontag setzte die Polizei begleitend zur technischen Kontrolle ein Radar-Gerät zur Überwachung der Geschwindigkeit ein. Bei neun Motorradfahrern löste das Gerät aus. Der Höchstwert betrug 106 km/h bei erlaubten 70 km/h.

Polizei-Kontrolle: Ohne Fahrerlaubnis auf dem Quad unterwegs

Ein abruptes Ende fand eine Ausfahrt von mehreren jungen Ostallgäuern. In unmittelbarer Nähe der Kontrollstelle und Sichtweite der Beamten wechselten der Fahrer und der Sozius eines Quads die Plätze. Bei der Kontrolle kam heraus, dass beide Männer keine Fahrerlaubnis hatten. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. (arz)